El sentido común y el futuro común

Adrián Simioni

Argentina va recuperando el sentido común que pusimos patas para arriba en las últimas décadas.

Hay cosas irracionales que recién vemos hoy. Por ejemplo: no pueden cobrar jubilaciones y pensiones honoríficas quienes perdieron su honor luego de que la Justicia los condena por corruptos en doble instancia. Hay que quitárselas. Y tiene que hacerse legalmente, no por decisión personal de un presidente que se pone al borde del delito y del juicio político por hacerlo a lo bruto.

Por ejemplo: es sano eliminar de todos los edificios públicos carteles, banderas, afiches y bustos de mera propaganda partidaria. El Estado no somos todos, pero sí es de todos. No puede un sindicato o una cúpula peronista apropiarse de prepo de las oficinas de la Anses, del Pami o de cualquier otra. No pueden privatizar el Estado para ellos. Encima sin licitación. Nos parecía común, hasta que a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello decidió que aparezca el sentido común. El que quiera homenajear a sus ídolos que cuelgue la banderita en el living de su casa. Basta de tener héroes de prepo.

Por ejemplo: un diputado bonaerense rechazó un proyecto para expropiar y transformar en museo una casa donde vivió el periodista y militante montonero Rodolfo Walsh, asesinado en 1977 por la dictadura militar. El diputado Guillermo Castelo consideró que no debía homenajearse a un “terrorista asesino”. Y ahora lo quieren sancionar. Es llamativo. Walsh, más allá de los esfuerzos progres por editarle la Wikipedia y presentarlo sólo como un periodista y novelista muy talentoso y reconocido que denunció el terrorismo de Estado en su carta abierta a la Junta Militar –todo lo cual es cierto- fue un integrante prominente e influyente de Montoneros desde 1973 y antes integraba las FAP. En plena democracia era un integrante clave del aparato de Inteligencia de Montoneros, fundamental en la preparación de secuestros, atentados y asesinatos. El periodista Ceferino Reato lo considera el autor intelectual del atentado contra un comedor de policías en el que murieron 23 civiles y uniformados. Dice que Walsh había reclutado y preparado al agente de 20 años que puso la bomba. Que Walsh haya sido víctima de la dictadura no le quita ni un gramo de las responsabilidades que pueda tener como victimario de inocentes.

Ahora, tendríamos que tener cuidado de que esta recuperación del sentido común y de una memoria con parche destinada a transformar criminales en héroes sirva no sólo para el pasado sino también para el futuro. Este fin de semana pudimos ver a uno de los militantes tuiteros de Javier Milei, Agustín Romo, presentar su agrupación política en el conurbano bonaerense. Y Romo no tuvo mejor idea que presentarla como “el brazo armado de Javier Milei”. Con una estética plagada de reminiscencias del imperio romano, muy parecidas a las que utilizaba el patentador del fascismo, Benito Mussolini. Romo tiene 28 años de edad. Si no lo sabe, alguien debería decirle que nacer a la actividad partidaria autoproclamándose “brazo armado” tiene en frente un futuro horrendo, si es que lo tiene. Nos lleva a lo más oscuro de la historia argentina. En el peor de los casos, es juguetear irresponsablemente con la tragedia. En el mejor de los casos, es una reverenda estupidez dicha por un ignorante. El pasado necesita sentido común. Pero nuestro futuro también.