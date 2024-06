El plan económico del señor juez: maquinita para todos y todas

Adrián Simioni

El juez Federal número 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, acaba de tirar un bombazo, que dio a conocer esta mañana nuestro compañero Francisco Centeno. A través de un fallo, el juez le ordenó a la Anses que le aumente la jubilación a una pensionada de Alta Gracia. Declaró inconstitucional la fórmula de movilidad que aplicó el kirchnerismo desde 2020 hasta 2023 y exigió que, en lugar de eso, por ese período le ajuste la jubilación según la inflación.

Si la medida prosperara y se extendiera a todos los jubilados será un torpedo al medio de las cuentas fiscales. No habría forma de pagar semejante cantidad sin encender de nuevo la maquinita de imprimir pesos sin respaldo que ya dejó a la Argentina con la inflación más alta del mundo. Una hoguera de precios. Mientras tanto, le dará fortunas a la rutilante industria del juicio previsional de Córdoba, en la que un par de estudios de abogados famosos se han hecho multimillonarios en las últimas décadas.

La ley de movilidad que el juez declaró inconstitucional rigió durante los años 2021, 2022 y 2023. No hay cifras precisas. Se estima que en ese lapso las jubilaciones perdieron entre 25% y 30% de su poder de compra, dependiendo de si se trata de jubilaciones mínimas u ordinarias. En mayo la Anses pagó prestaciones por casi 2,4 billones de pesos. Si tuviera que recomponer las jubilaciones en 25% debería sacar de algún lado 600 mil millones. Anualizados, serían 7,2 billones de pesos. Es el triple de todo el superávit fiscal obtenido en lo que va del año contra viento o marea. O sea que, aún manteniendo los históricos recortes actuales a la obra pública, a las provincias, a las universidades y a cualquier gasto público, igual la Argentina volvería al défict, a la emisión de dinero y a la inflación.

Los tiempos judiciales van a impedir eso. Pero lo interesante es la lógica implícita en el juez. Por empezar, el juez parece tener su propio plan económico, que en principio consistiría en fabricar dinero por arte de magia. Los jueces fallan en un Edén milagroso donde se dan el lujo de ignorar las restricciones. Peores cuando los propios magistrados se niegan rabiosamente a pagar todo lo que deberían pagar el Impuesto a las Ganancias. Juegan de buenos con dinero ajeno. ¿El juez se va a hacer cargo de la llamarada inflacionaria que sus fantásticas ideas desencadenarían si se pusieran en práctica masivamente?

Además, invade al Poder Ejecutivo, que es el que define las políticas económicas porque es el que tiene que conseguir la plata. Y además invade el Poder Legislativo. Las jubilaciones se han pagado con leyes vigentes, sancionadas correctamente. Es más: la liviandad de estos fallos atenta justamente contra la posibilidad de dejar de perjudicar a los jubilados. La reciente ley de movilidad plantea, justamente, con enorme sacrificio de todos, empezar a ajustar las jubilaciones por inflación.

Por último, una cuestión de casta. ¿El juez falla sólo para hacer buenismo con plata ajena o falla también en su propio beneficio? Sánchez Freytes tenía ya en 2021 el trámite iniciado para jubilarse. Y, en definitiva, es un empleado público y, finalmente falla en favor del Partido del Estado y de todos los que, como él mismo, viven de los impuestos y la inflación. ¿Por qué, si no, la Justicia no ordena ajustar los sueldos de un empleado privado o los ingresos de una empresa privada según la inflación? Porque sería completamente irracionalidad. La única irracionalidad que no ven algunos jueces es la que, en definitiva, es en su propio beneficio y los de su casta en lugar de los intereses de la sociedad en su conjunto.