El peor plan: seguir siendo el país más africano de América

Adrián Simioni

Muchísimos argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para dejar atrás un modelo decadente. Lleva tantos años que no nos damos cuenta de nuestra propia extravagancia, conseguida a fuerza de estatismo fallido, hiperinflaciones, defaults y confiscaciones. Sólo para recordarlo doy estos datos del economista Roberto Arias, que no es un anarcolibertario sino un peronista que fue secretario de Política Tributaria de Sergio Massa. Acaba de recordarnos que, en 2003, había 11 países con cepo cambiario, todos africanos y asiáticos. Ninguno de Europa. Ninguno de América, excepto Argentina. Y entre los 11 sólo cuatro países tenían una brecha entre el dólar oficial y el paralelo mayor a la de Argentina. Tomá nota: Líbano, donde Hezbollah ya bombardeaba Israel; Yemen, que está en guerra civil y uno de los bandos está además en guerra con Israel; y Siria, que es hoy un estado fallido y en marzo cumplió 13 años de guerra civil.

Arias nos recuerda también que en 2023 sólo tres países tuvieron más inflación que Argentina: Venezuela, Zimbabue y Sudán.

Argentina, por supuesto, todavía no superó nada. Pero a veces da la impresión de está en eso. Pese al océano de pesos emitidos este año, para septiembre la consultora Orlando Ferreres pronostica una inflación de 3,2% (hace exactamente un año había sido 12,7, casi cuatro veces más). La inflación núcleo, 2,6%. Las reservas brutas del Banco Central son muy bajas: 29.000 millones. Pero cuando Cristina/Alberto y Massa dejaron el gobierno eran de 21.000 millones. El Banco Central viene comprando 100 millones al día. El dólar blue bajó de 1.500 a 1.200. El Mep está muy cerca del dólar oficial. Cada una de estas cosas representan problemas y sacrificios, pero van en el sentido de lograr la estabilidad que ya lograron casi todos los países del mundo menos los pocos africanos y asiáticos que desentonan junto a la Argentina.

De hecho, cada vez más economistas de los muchos que en mayo opinaban que Milei y Caputo habían desperdiciado una gran oportunidad para salir del cepo, opinan que hoy que hay un escenario de salida que no incluya un descalabro inflacionario. Uno que lo dice es Fausto Spotorno. Para él, en diciembre, las reservas podrían mejorar gracias al blanqueo y la exportación de la cosecha fina, dado que la brecha ya es bastante chica, las monedas de los vecinos se están revaluando y la baja de aranceles a las importaciones y el impuesto país tiran abajo los precios.

En este contexto hay que observar la furiosa pelea política de estos días. La clave de este proceso es el súperavit fiscal de Milei y Caputo. No busquen otra cosa porque no hay. Es el corazón de todo: que al Estado le sobre y que no le sobre por recaudar más a una economía muerta, sino por gastar menos. En septiembre volverá a haber superávit. Nueve meses acumulados. Nadie lo hizo sin una hiper, un default o una confiscación de depósitos previas. Y Milei lo está consiguiendo a los sopapos, con su violencia verbal, copiando un párrafo de su discurso ante las Naciones Unidas de una serie de TV, y explotando al máximo la grieta. Y eso es lo único que tiene, sin el Congreso, sin jueces, sin gobernadores y con toda la burocracia deficitaria del Estado en contra.

La oposición lo ve claramente. Milei está cerca de embocarla y está más débil que nunca. Así que cada dos semanas los opositores le sacan leyes que apuntan al corazón de Milei. Las leyes no prevén ninguna reforma para que los paraísos jubilatorios y universitarios que prometen puedan pagarse. Porque su único objetivo es destruir la única columna del “plan Milei”: obligarlo a gastar, a volver al déficit, a volver a la emisión y a la inflación. Milei les responde con lo último que le queda: el veto presidencial. Y en el Congreso todo el arco opositor –al que se está terminando por sumar hasta el PRO de Macri- se prepara para desactivarle esa última herramienta.

Capaz que con Milei no salgamos del pelotón de los Estados fallidos de África y Asia. Lo que es seguro es que los opositores –hoy desde la izquierda hasta gran parte del PRO- no paran de operar para que sigamos allí para siempre.