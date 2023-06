El negacionismo de los antinegacionistas

Adrián Simioni

Unas horas después de que Cristina Fernández pidiera el lunes una ley para castigar a quienes nieguen los crímenes de la dictadura militar, una diputada del Frente de Todos presentó una iniciativa contra lo que el kirchnerismo llama "negacionismo".

Lo hizo una diputada K, Carolina Moisés, de Jujuy. El proyecto modifica el código penal e inaugura un nuevo delito, consistente en negar, minimizar, justificar, reivindicar o hacer apología respecto de los crímenes de lesa humanidad. Quien cometiera ese delito sería condenado a prisión por un período que puede ir de los dos meses a los dos años. Y si el que lo cometiera fuera funcionario público será destituido e inhabilitado para ejercer cualquier función por el doble del tiempo de la condena.

Es una iniciativa complicada. De hecho, la idea tomó vuelo luego de que Mauricio Macri, en un seminario en España, hablara de lo que considera "el curro de los derechos humanos" en Argentina. Macri no negó la existencia de los crímenes. De hecho, dijo que el kirchnerismo utilizó "la tragedia que vivimos en la Argentina". Lo que sí hizo fue cuestionar los subsidios que lleva pagados el Estado, que no se pueden verificar públicamente, pese a que se ha comprobado que los han cobrado familiares de personas que no sólo no fueron víctimas sino que murieron, por ejemplo, atacando un cuartel militar no durante la dictadura sino en democracia.

La intención sería también perseguir a quienes digan que los desaparecidos no fueron 30 mil, pese a que se trata de una cifra inventada que ni siquiera coincide con la oficial de la Conadep. Los impulsores de esta iniciativa también tienen entre ojos a personas como Victoria Villarruel, que reclama por las víctimas militares y civiles de los terroristas de Montoneros y el ERP.

Como vemos, no se trata de gente que niegue nada, sino que critica las políticas de derechos humanos, a los organismos, o al gobierno, algo que de ninguna forma puede considerarse delito.

¿El kirchnerismo busca una ley para amordarzar cualquier crítica por el uso de fondos o por el uso partidario de los derechos humanos? Es muy posible.

Es curioso. Mientras Cristina Fernández amenaza con condenar como negacionistas a cualquiera que los critiquen, ellos mismos se niegan a hablar, jamás mencionan ni impulsan investigación alguna, sobre los crímenes y las violaciones de derechos humanos que en los 70, en pleno gobierno democrático de Juan Perón y María Estela Martínez, cometieron bandas terroristas de derecha e izquierda entre cuyos miembros habían notorios funcionarios públicos y que se financiaban con recursos estatales. Tampoco se les escucha jamás crítica alguna a los decretos y órdenes firmadas por Perón, su viuda y sus ministros ordenando "aniquilar" a las organizaciones armadas.

Todo indica que es una impostura más de quienes, como Cristina Fernández, votaron en 1983 a un peronismo que se negaba a enjuiciar a las juntas militares y aceptaban la autoamnistía de los dictadores y recién descubrieron los derechos humanos en 2004, cuando Néstor Kirchner ordenó bajar el cuadro del dictador Jorge Videla del Colegio Militar, quien para entonces ya era un octogenario.

