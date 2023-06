Una nueva: el golpismo preventivo

Adrián Simioni

Hoy hay supuestamente un paro en las escuelas de Córdoba. Vamos a ver qué grado de cumplimiento tendrá. El motivo es insólito. Uepc y el Sadop, maestros públicos y privados, obedecieron el paro decidido por Ctera porque les parece que la reforma constitucional jujeña es inconstitucional, aunque es la Corte Suprema la única que puede decidir eso. Simplemente dejan a los chicos sin clases para hacer golpismo, para forzar a una provincia a dar de baja una reforma constitucional que se hizo cumpliendo todas las reglas democráticas y republicanas.

Pero hay más. Además de un golpismo contra las instituciones jujeñas, estos sindicatos kirchneristas están en una nueva: una especie de golpismo preventivo contra lo que están dando por sentado: un futuro gobierno de lo que llaman "la derecha". Lo han planteado muchos. En Córdoba uno de los que lo expresó fue Gerardo Bernardi , titular del sindicato Sadop.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Bernardi admitió ante preguntas periodísticas que uno de los motivos por los que paran es para rechazar un eventual ajuste de un eventual gobierno de Juntos por el Cambio. Otro motivo es porque consideran que lo que sucede en Jujuy es un "globo de ensayo", expresa la "intención represiva" de un futuro gobierno "de la derecha". O sea, si una mayoría de la población argentina elige a un gobierno que no sea K, Uepc y Sadop no sólo no parecen dispuestos a aceptarlos. Porque no les gustan las políticas económicas y el estilo de gobierno que vayan a aplicar por mandato de las urnas. Eso ya es en sí un poco antidemocrático. No es nuevo en el sindicalismo partidista protofascista que tenemos en Argentina.

Lo nuevo es que, además, esta variante del golpismo sea preventiva. Por las dudas. Para que vayan sabiendo. Desde antes de que el futuro gobierno gobierne. Es como si la CGT hiciera un paro general no contra los salarios de miseria que existen hoy sino contra los salarios de miseria que se van a pagar en 2025. Argentina siempre te sorprende. Hoy, hay chicos cordobeses que se están quedando sin clases por una nueva razón: el golpismo preventivo. Una nueva.