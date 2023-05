Saluden a las jubilaciones que se van

Adrián Simioni

El Gobierno nacional anticipó que, ahora, en los primeros días de junio, las jubilaciones nacionales vendrán con un aumento general del 21%, más un bono de 15 mil pesos para quienes cobran la mínima.

Un montón. Sin embargo, es pura fantasía inflacionaria. La consultora Idesa -tal vez la que más se dedica y mejor conoce el galimatías previsional- acaba de calcular que, cuando les depositen sus haberes, el poder de compra de la jubilación será, en promedio, un 18% inferior al de diciembre de 2019, cuando asumió Alberto Fernández. Casi un 20% de poder adquisitivo perdido en algo más de tres años.

No todos pierden igual. La mínima, gracias a los bonos -que no son un derecho legal sino que el mandamás de turno decide pagar o no, como si fuera un regalo personal de él aunque lo pague la Anses- casi casi mantendrá el poder de compra de 2019, aunque igual está por debajo.

El drama está con los jubilados que sí trabajaron y que sí aportaron y que, se supone, cobran algo más que la mínima. Para ellos el golpe es tremendo, porque no reciben bono o lo reciben sólo en forma parcial. Acá es donde las jubilaciones han perdido una quinta parte de su valor real.

Pero ojo. La cosa viene peor. Porque ahora se vienen otros tres meses sin aumentos. E Idesa advierte que, si en estos meses la inflación se mantiene en torno al 8%, entonces las pérdidas serán brutales. En agosto, la mínima perdería un 10% del valor real que tenía en 2019. Y la pérdida de la jubilación promedio se iría del 20 al 30%, siempre comparando con 2019.

Es el modelo inflacionario en pleno funcionamiento. Te pueden dar aumentos. Pero los precios siempre van a ir por delante. O sea que el ajuste previsional es inevitable. O se hace así, con la inflación, o se hace racionalizando toda la economía, eliminando privilegios, cambiando la ley previsional, subiendo la edad jubilatoria y dejando de regalar jubilaciones a quienes jamás trabajaron o jamás aportaron y tienen otros ingresos. Porque el ajuste igual se está haciendo. La gracia sería hacerlo bien.