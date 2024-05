Cómo hacer que la UTA deje de decidir si hay clases o no

Adrián Simioni

El paro de ayer trajo una novedad importante. Una buena parte de los colectivos del Gran Buenos Aires circularon. Es la primera vez. Antes era monolítico el paro. ¿Por qué sucedió eso? Porque cambiaron las reglas. Hasta el gobierno de Milei, casi todos los ingresos de las empresas de colectivos eran subsidios directos y casi nada lo que pagaba cada pasajero. Ahora no sólo los pasajeros pagan más, sino que el subsidio viene casi todo por la Sube. Así que ahora, un día de paro sin pasajeros, a la empresa casi no le entra dinero. Antes, en un día de paro, casi todo el dinero entraba igual y encima ese día no se gastaba ni gasoil, ni cubiertas ni nada. Casi seguro ganaban más un día de paro que un día normal. Hoy en un día de paro pierden.

El tema es muy importante, bajar subsidios y subsidiar al pasajero y no a la empresa, puede ser la llave para cambiar este problema histórico que tiene la Argentina donde unos pocos sindicatos del transporte pueden paralizar toda la economía.

Porque tiene un efecto cascada y multiplicador. Damos un ejemplo de ayer. A quienes más afectó el paro fue a los alumnos, que se perdieron otro día de clase y que, a diferencia de la venta de un comercio, no se puede recuperar. Apenas un ejemplo: la directora de una escuela contó acá que sólo el 26% de las docentes y los docentes de su escuela habían adherido al paro. Pero que de los 15 profes que debían presentarse sólo dos lo hicieron. Los otros no fueron porque no había colectivos y viven a más de 30 cuadras.

La realidad es que hay docentes dicen que no adhieren a un paro para que no les descuenten el día o no perder el presentismo. Y en muchos casos la falta de colectivos es una excusa, porque normalmente van en auto o por otra vía. Por supuesto que hay muchísimas excepciones. Pero gente muy experimentada que ha estado de los dos lados del mostrador docente –el gremial y el otro- confirma esto que lo sabe todo el mundo. O sea: un gobernador puede poner algo como el presentismo para que los chicos tengan clase, pero lo torna inservible por una decisión que toma la UTA. ¿Quién gobierna? ¿La UTA o el gobernador?

Como además a este caos esto suma a la confusión en que los padres nunca saben bien ni a tiempo si al final habrá clases o no, muchos terminan no mandando a sus hijos. Al final en la escuela hay 12 chicos y dos maestros de distintos grados y entonces nada se puede hacer.

Es un caso claro de la importancia de cambiar las reglas del transporte para que un paro de bondi sea muy costoso y terminar así con su capacidad para embarrar todas las otras canchas del trabajo. Es clave que los gobiernos, como el de Córdoba, hagan algo para que la UTA deje de decidir si los docentes cobran o no el presentismo y, por lo tanto, si los chicos tienen clase o no.