Adorni afirmó que al gobierno "no le preocupa la reacción diplomática"

El vocero presidencial Manuel Adorni señaló que al Gobierno "no le preocupa" que haya una "reacción diplomática" tras el conflicto que se generó luego de los dichos del presidente Javier Milei en España.

"No nos preocupa la reacción diplomática porque no hay razón para que la haya. Sería irracional que ocurra", expresó el funcionario a la vez que indicó: "Si el presidente o los funcionarios españoles se quieren hacer cargo no es un problema de nuestra República. Al que le quepa el sayo que se lo ponga".

En el acto de Vox 2024, el presidente Javier Milei se refirió a su par de España, Pedro Sánchez, a quien cuestionó sin mencionarlo tras varias críticas de los ministros españoles hacia su figura. Y luego acusó de "corrupta" a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez.

L"as elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir, y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, digo, aún cuando tenga la mujer corrupta digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo”, sostuvo el presidente desde Madrid.

Al respecto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del gobierno español, José Manuel Albares, lanzó un comunicado repudiando los dichos del presidente argentino y aseguró que "es un ataque frontal a España".

