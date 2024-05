Diego Guelar y los dichos de Milei: "El que está más contento es Pedro Sánchez"

Los dichos de Javier Milei en España generaron un trance de tensión diplomática entre Argentina y el país europeo. Lejos de disculparse, el mandatario libertario desafió a sus detractores.

Para el exembajador en Estados Unidos, Brasil, China y la Unión Europea, Diego Guelar, los dichos de Milei impactan más en la política española interna que en las relaciones diplomáticas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“El que está más contento es Pedro Sánchez. Milei, en forma equivocada, le hizo un favor: generó un hecho interno en la política española. Tomaron este tema como un eje de campaña, se juegan los valores humanitarios del socialismo contra los valores de la ultraderecha”, afirmó Guelar en contacto con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Este no es un capitulo en la relación entre Argentina y España. Es un episodio electoral. Milei se equivocó, no tiene el asesoramiento de un canciller para que esto no ocurra. No llegaremos a la ruptura de las relaciones diplomáticas, pero sí habrá insultos cruzados”, anticipó.

La derecha en el mundo y Argentina

Guelar analizó el discurso de Milei y se enfocó en lo que sucede en los armados políticos en Argentina. “Hubo errores de conducción en la centroderecha y por eso se abrió la extrema derecha que es el Vox. Eso le pasó al PRO, que debió contener a la extrema derecha, que se llevó a la juventud”, indicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“A Milei le agradezco que haya derrotado al kirchnerismo, pero el 45 por ciento de los argentinos no lo votó. El Jefe de Estado no es el militante de una facción. Es el Presidente de todos. Milei se le escapó a Bullrich, a Larreta y a Milei. El 80 por ciento de la juventud del PRO se fue en la primera vuelta. La debilidad en el liderazgo de la centroderecha…nunca explicamos que somos la centroderecha argentina”, cerró el exfuncionario.