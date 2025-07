El campo y Milei: entre gestos y realidades en la relación agro-gobierno

Por Adrián Simioni

Se dijo que en general Milei nunca se reúne con ninguna corporación de ningún tipo, pero se ha reunido con el campo. No lo hemos visto en reuniones con la Unión Industrial o con la Cámara de la Construcción, los que hacen las rutas, pero con el campo dio ese gesto que para el campo o para las entidades es importante.

Salieron de ahí y dijeron más o menos lo mismo de siempre. No sabemos si es porque se hablaron cosas que todavía no consideran que nadie deba saber, o porque se dijeron cosas implícitas. Yo creo que en una reunión de cinco, el presidente más cuatro es una multitud. Entonces, si tiene algo más concreto para decir Milei, por ahí no lo dice.

Estaba programado que Milei fuera el sábado a lo que se llama la inauguración de la Rural, que en realidad es casi el cierre de la Rural, como van siempre los presidentes. Ahora me fijé en la agenda de la Sociedad Rural, no está. Dice acto de inauguración, pero no dice que va Milei.

Hay muchas cosas que uno dice no se hablaron. Por ejemplo, una que no se llegó a hablar, porque la vimos ayer después, sucedió ayer después de la reunión. El gobierno, el Banco Central, cambiaron su forma de intervenir en el mercado financiero y provocaron un freno a la alza del dólar, y la alza del dólar siempre beneficia al agro, porque es lo que exporta.

Además provocaron una suba de las tasas de intereses, que venían bajando, y para el agro eso es muy importante para el financiamiento de las actividades del campo. O sea que ayer pasó, después de la reunión, algo que si querés va en contra de los intereses del agro, que ya viene muy complicado.

Los precios han caído alrededor del 10% de la soja, el precio de los combustibles, que se ha blanqueado, aumentó los costos entre 5 y 10%, dicen analistas como Ignacio Truco, por ejemplo, y las retenciones, que el gobierno de Milei hizo un gran gesto al bajarlas temporalmente, en forma muy contundente, volvieron a su nivel del 33%.

La situación es muy complicada, hay por ejemplo lugares como el sur de Córdoba, que ya están como fuera de la ecuación, si haces soja es difícil que te cierren los números. Por ejemplo, de eso no se habló porque no había sucedido todavía.

Ahora implícita, o tal vez explícitamente, es imposible que Milei y los ruralistas, o Milei no les haya dicho, no les haya planteado a los ruralistas, un set de problemas que tiene, y que no los quiera usar o tenerlos de aliado en lo que Milei necesita en lo inmediato y en la campaña.

Es casi seguro que Milei les tiene que haber dicho, de alguna forma u otra, que los necesita a la gente del campo, aliados para presionar a los gobernadores, en la necesidad de, cuando él vete las leyes que se aprobaron en el Senado.

Por ejemplo, ¿hay algún mensaje o hubo o va a haber del gobierno diciéndole a los ruralistas, si ustedes quieren las rutas, díganle a los gobernadores que no se queden con el impuesto a los combustibles?

Es imposible que el gobierno no le diga a los ruralistas, si ustedes quieren que nosotros bajemos retenciones y renunciemos a esos ingresos en el momento en que el equilibrio fiscal está, mírame y no me toques, díganle a los gobernadores, a sus gobernadores, Llaryora, Pujaro, todos los otros, que no nos obliguen a gastar cada vez más.

Así que cuando yo vete, cuando yo vete la ley de los jubilados, todas esas leyes, que senadoras como Alejandra Vigo, por ejemplo, no la vote a cuatro manos, que no la vote, que no me rechace el veto, por ejemplo.

O también díganle a los gobernadores que si ellos mismos piden bajar retenciones, como Yarllora lo hace, por ejemplo, en Córdoba, no les suba a ustedes los ingresos brutos.

Así que estas son algunas de las cosas, que mira, o no se hablaron porque no estaban todavía sobre la mesa, o se tienen que haber hablado, o se van a hablar. Es imposible que Milei haya hecho esta reunión muy inusual en él, sin dar la puntada con hilo, que es tratar de ponerlos a jugar a las entidades del campo para que operen sobre las gobernaciones a la hora de definir los vetos, defender los vetos de Milei en el Congreso.