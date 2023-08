El arzobispo y la inflación: así sólo nos queda esperar un milagro

Adrián Simioni

El flamante arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, un bergoglista de pura cepa, jesuita como el Papa, despotricó contra la inflación y el trabajo precarizado y mal pago de la Argentina al celebrar la tradicional misa de San Cayetano.

García Cuerva exhortó a los fieles a no conformarse con lo que tienen y a exigir más. "Por más que muchos tienen trabajo no alcanza, no hay bolsillo que alcance", dijo.

Puso de ejemplo a quienes "trabajan en negro" (como los cuidadores de enfermos o los recicladores urbanos) y que pasan muchas horas fueras de sus casas. "Cuántos hermanos viven situaciones de precariedad: trabajo mal pago, trabajo en negro, trabajo esclavo que aleja de familiares y amigos; y donde, además, lo que te llevas al bolsillo se lo come la maldita inflación".

Fue la carta de presentación del arzobispo. García Cuerva dejó claro que será un cura que va a intervenir en la política argentina. Y está bien.

Ahora, si la Iglesia lo va a hacer, debería avanzar en su diagnóstico. E incluso debería revisar si ella misma, con su aversión al dinero y al mercado, con su ensalzamiento de la pobreza, si ella misma siendo el pilar del pobrismo populista en la Argentina, no es una de las instituciones que contribuye a mantener este régimen inflacionario que ya lleva 80 años en el país.

Por dar un ejemplo, el rechazo de García Cuerva al trabajo en negro y a los bajos salarios, ¿es compatible con el tradicional alineamiento de la Iglesia con una estructura sindical peronista que impide cambiar las leyes laborales? García Cuerva puede quejarse eternamente por la inflación, pero ¿cuándo la Iglesia va a exigir que el Estado deje de emitir para pagar sueldos y contratos a cientos de miles de personas que parasitan al Estado?

Porque García Cuerva no da nombres. Maldice la inflación, pero no habla de sus responsables, como si la inflación fuera una creación del diablo, del anticristo, y no de la sociedad entre miles de políticos y cientos de miles de ciudadanos que esquilman al resto.

Hace falta más valentía, coraje y compromiso. Si no, parece que todos fuéramos culpables igual. Y no es culpable igual el obrero de la construcción que se toma un bondi a las 5 de la mañana para ir a la obra y volver a su casa a las 21 que el empleado público que cobra un sueldo inflacionario por calentar una silla hasta las 13, con suerte, y luego a la tarde trabaja de verdad en su estudio de contador.

Sin ese coraje, sin ensuciarse las manos, García Cuerva podrá seguir jugando el eterno juego del buenismo de la Iglesia argentina, pero sólo podrá esperar un milagro. De hecho, terminó su homilía pidiéndole un milagro a San Cayetano: "Hoy en San Cayetano estamos pedigüeños: hoy como cada 7 de agosto te pedimos trabajo, pero vamos por más: te pedimos mejor trabajo, te pedimos mejor pan, te pedimos más salud, te pedimos paz para nuestro pueblo; y lo hacemos con mucha fe, a pesar de la exclusión, de la inflación, del desencanto y de los sueños rotos", planteó.

Mientras esperamos un milagro, bien podríamos intentar cambiar las cosas nosotros mismos. Para eso hace falta ser mucho más concretos.