Buenos Aires y el Interior frente al "modelo Milei"

Por Adrián Simioni

La reciente derrota de Javier Milei en la Provincia de Buenos Aires despierta un debate profundo sobre las dinámicas económicas que influyen en el votante. Economistas analizan el impacto del ajuste económico en el distrito, destacando la caída en sectores clave como la construcción y la industria. La UBA reporta una contracción del 0,3% en julio y del 1,4% en agosto, cifras que se reflejan en el resultado electoral.

Sin embargo, considero que se minimiza un aspecto crucial: el ajuste del sector público nacional. Mientras Milei implementa recortes en el Estado Nacional, las provincias han eludido este ajuste en gran medida. Este fenómeno tiene un impacto directo en Buenos Aires, donde la reducción de contratos y el congelamiento salarial golpean con más fuerza. De los 50.000 contratos cancelados a nivel nacional, la mayoría afecta a hogares en el Gran Buenos Aires. Esto plantea una pregunta: ¿cuántos votos representan esos hogares?

La eliminación de subsidios ha afectado de manera desproporcionada a la población de Buenos Aires en comparación con el interior del país. Históricamente, el costo del transporte público en Buenos Aires ha sido más bajo, pero ahora, con la eliminación de tarifas subsidiadas, los boletos se asemejan más a los precios del interior. Esto significa que, aunque el ingreso del hogar pueda haber mejorado nominalmente, el ingreso disponible se ha reducido, y más aún en Buenos Aires, donde la dependencia de subsidios era mayor.

La actividad económica, medida por el INDEC, muestra un aumento del 3% a nivel nacional entre noviembre de 2023 y junio de este año. En contraste, el Banco de la Provincia de Buenos Aires reporta una caída del 1% en la actividad económica de la provincia, influenciada por el conurbano, donde reside la mayor parte de la población. En junio, las ventas en el Gran Buenos Aires cayeron un 6,6%, mientras que en el resto del país se registró un crecimiento.

La situación se complica aún más con el reclamo del gobernador Pullaro por la falta de atención a las necesidades de su provincia. Pullaro criticó el trato recibido, comparándolo con el kirchnerismo, aunque parece olvidar el tiempo en que se acumuló deuda por subsidios no enviados.

Además, la reciente baja de retenciones a la soja y al maíz benefició a Santa Fe, que ha visto ingresar 300 millones de dólares a su economía, un dinero que antes se destinaba a la Nación.

Con Milei perdiendo apoyo y los gobernadores distanciándose, es evidente que el panorama político se transforma. Sin embargo, no veo a los seguidores de Milei abordando estos temas en la discusión pública. El cambio hacia un modelo económico menos centralizado y más orientado al sector privado es un aspecto que no debemos perder de vista, ya que repercute en la geopolítica de Argentina.

La situación actual exige un análisis profundo y un debate abierto sobre el futuro económico del país.