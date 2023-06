Tom Hanks volvió a solidarizarse con la lucha de los guionistas

FOTO: "El problema no es artístico sino estrictamente financiero" dice Tom Hanks.

Tom Hanks reiteró su apoyo a la huelga de los guionistas, iniciada el pasado 2 de mayo en reclamo de mejoras para los que escriben historias que generan millones de dólares pero se llevan , en comparación, muy poco.

“No tiene que ver con lo artístico, sino con lo financiero -asegura-, con qué porción de la torta le vas a dar al que te crea el contenido“.

El protagonista de "Naufrago" recordó que estaba filmando Charlie Wilson’s War, con Julia Roberts, cuando hace 15 años se produjo el anterior paro de guionistas.

Fueron 100 días que le costaron a la industria 2.500 millones de dólares y con el que también se solidarizó. “Fue muy deprimente en el set, todo el mundo sentado esperando noticias de un arreglo que no llegaba”.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En este mes que lleva el conflicto es muy común ver a artistas que se acercan a los piquetes para solidarizarse con ellos.

A Tom Hanks le tocó promover su primera novela, sobre el proceso y la gente que hay que emplear para hacer una película, en el medio del paro de más de 11.000 guionistas de cine y TV de Hollywood, que están haciendo piquetes desde el 2 de mayo en las afueras de los canales, estudios y todas las empresas de streaming.

“La industria está en una encrucijada y debe sentarse a resolverla”, sostuvo Hanks

El actor recordó que él es miembro de todos los sindicatos, incluyendo el de productor, y por eso razona que el problema es complejo para resolver, aunque obviamente se solidariza con los guionistas que dijeron basta, porque son los creadores del contenido que se vende con grandes ganancias y no están recibiendo una remuneración acorde a su aporte.

Respecto a su libro, Tom Hanks aprovechó el parate general que trajo la pandemia para escribir su primera novela. El actor, productor y ahora escritor colecciona máquinas de escribir, la primera fue una Olivetti eléctrica de 1973.

Su primer libro se llama The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece (El detrás de escena de otra obra de arte cinematográfica) y por esas paradojas del destino le tocó salir a promocionarlo justo cuando los guionistas están de paro.