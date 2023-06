"Son falsos los rumores que me sindican como abusador" dice el actor de Merlina

“Los rumores son falsos. No puedo aceptar que me representen como alguien intolerante o criminalmente negligente con la seguridad de las personas. Estas son el tipo de afirmaciones dañinas y sin fundamento que pueden crear desconfianza hacia las víctimas."

Así lo sostuvo Percy Hynes White, el actor de Merlina quien a través de su cuenta de Instagram se refirió por primera vez a las acusaciones en su contra por abuso sexual y aseguró que forman parte de una “campaña de desinformación”.

Sobre el particular señaló que "es muy angustiante saber que esta desinformación ha molestado a la gente. Estoy muy agradecido por todos los que me apoyaron y me ayudaron a compartir los hechos. El acoso a mi familia, amigos y compañeros de trabajo debe cesar, por favor. Gracias por tomarse el tiempo de leer esto”.

En enero una usuaria de Twitter alegó que Hynes White la había agredido en una fiesta realizada en Toronto y aseguró que supuestamente el actor había agredido también a otras mujeres.

En el mismo hilo, que luego fue eliminado, la usuaria afirmó que Hynes White y sus amigos organizaban fiestas y proporcionaban alcohol y drogas a niñas menores de edad para tener relaciones sexuales con ellas.

“Persiguió, tuvo relaciones sexuales, abusó y drogó a mi amiga que tenía 13/14 años en ese momento. La última vez que supe que tuvieron sexo, ella tenía 16 años y él 20. Él me agredió en una de esas fiestas cuando yo estaba demasiado borracha, y había acorralado, presionado y agredido a varias de mis amigas”, afirmó la usuaria en su alegato. Relatos similares aparecieron en la misma red social luego de que la primera acusación cobrara fuerza.