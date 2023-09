Schwarzenegger dijo que su historia con María Shriver no está cerrada

Arnold Schwarzenegger se declaró cercano a su ex María Shriver, su esposa durante un largo tiempo y madre de cuatro de sus cinco hijos.

“Ella tiene sus cosas, su relación, yo tengo las mías, pero siempre nos comunicamos sobre los niños, sobre las fiestas, sobre las fiestas de cumpleaños y las fiestas del Día de la Madre y Navidad. Mi capítulo con María continuará para siempre. Aunque es una relación diferente, no hay razón para que sienta otra cosa que amor por ella”.

No es la primera vez que el protagonista de Terminator sugiere que existe una ligazón eterna con la sobrina de los kennedy de la que se vio forzado a divorciarse cuando ella se enteró de que él tenía una relación con el ama de llaves de la familia , y en ese marco había sido padre de Joseph, un niño que era su viva imagen, y que reconoció hace algunos años cuando el chico ya era adolescente.

En los últimos tiempos Schwarzenegger ha estado en pareja con Heather Milligan, a quien conoció en 2012 después de una intervención en el hombro. Su cirujano de Los Ángeles le recomendó ver a esta médica para volver a estar en forma para rodar una película.

“A cualquier jugador de fútbol o de béisbol, cualquier atleta que venga a verme, siempre aconsejo que recurran a ella porque es la única que realmente sabe de lo que están hablando”, le dijo su médico sin saber que su colega no sólo lo ayudaría a recuperarse sino que se convertiría en su nuevo interés amoroso.

Al ex fisicoculturista le sigue pesando la forma abrupta como tuvo que separarse de María.

“Fue muy duro para mi matrimonio y la relación con mis hijos. Le causé demasiado dolor a mi familia. Voy a tener que vivir con eso por el resto de mi vida, es un dolor que estará siempre”, confesó el actor en uno de los capítulos de su serie arrepentido. Tras definir su separación como el “mayor fracaso de su vida”, Arnold admitió que la ruptura fue culpa suya. “Ese fue, sin ninguna duda, el mayor revés y el mayor fracaso de mi vida. No se puede señalar con el dedo a nadie más”, dijo mientras aseguraba que la decisión de divorciarse fue tomada después de “pensar, reflexionar, discutir y rezar mucho”.

Tras el lanzamiento de su serie Arnold, el documental de Netflix que intenta mostrar al hombre que hay detrás de sus músculos, Schwarzenegger lanzará Be Useful: Seven Tools for Life (Sé útil: siete herramientas para la vida), un libro motivacional que llegará a las librerías estadunidenses el próximo 10 de octubre.

En él no sólo dará algunas lecciones de vida sino que hablará de sus propias experiencias para ayudar a otros. “Todo lo que intento es utilizar mis talentos y ayudar a otras personas. Son las cosas simples que hago las que realmente me ayudaron a llegar a donde estoy hoy”.