Reponen "Córdoba, sinfonía urbana", la mirada del cine sobre la ciudad de todos

"Córdoba, sinfonía urbana" se repuso este martes en el Museo Evita Palacio Ferreyra pero comenzó su andadura en 2017 cuando la programaron para el segmento Panorama Argentino del Festival de Cine de Mar del Plata.

Definida como un retrato urbano y poético de la ciudad, es fruto de un taller realizado en el cineclub cuando a sus responsables se les ocurrió convocar a quienes se animaran a participar de una creación colectiva.

Lo inusual fue, además, que no se exigía ninguna vinculación formal con la actividad cinematográfica en procura de lograr una mirada desprejuicida y sin ningún tipo de condicionamientos.

Al repasar la ficha tècnica el primer dato que salta es que la película no tiene director.

Los datos que sus responsables creyeron oportuno incluir consignan que "fue hecha de manera colectiva en un taller coordinado y producido por Germán Scelso en la ciudad de Córdoba; también estuvo a cargo del montaje y del diseño sonoro. Equipo de realización: Polo Obligado, Daniela Goldes, Antonio Moro, Natalia Comello, Manuel Torrado, Martín Álvarez y Micaela Conti.Colaboraron en postproducción: Martín Sappia EDA (imagen) y Francisco Fantín (sonido).

El film, que es atractivo para cualquier cordobés interesado en tomarle el pulso a la ciudad, ha cosechado comentarios elogiosos de espectadores comunes y de especialistas.

Roger Koza, el decano de los críticos de cine de Córdoba, dijo, sobre la película:

"El resultado de Córdoba sinfonía urbana es incuestionablemente prodigioso en tanto que el registro descubre una ciudad no vista jamás de ese modo. Al decir ciudad no dejo de concebir un ecosistema. Los hombres y mujeres, sus construcciones y máquinas, los animales y los entes vivientes que preceden a la civilización: el río, los árboles, las nubes y el cielo; todo ese conjunto es revisado por una puesta en escena sensible e inteligente".