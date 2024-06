Quién es Mina Serrano, la actriz que interpreta a Cris Miró en su nueva serie

A 25 años de su fallecimiento, llega "Cris Miró (ELLA)" a TNT y Flow. La serie biopic original que relata la historia de la primera mujer trans argentina en hacerse famosa como vedette estrenará en TNT el 23 de junio a las 22.00 con nuevos episodios cada domingo (que se repetirán los martes a las 22 y los viernes a las 23) y estará disponible completa en Flow a partir del 24 del mismo mes.

Con ocho episodios de 30 minutos, la historia basada en la novela “Hembra, Cris Miró - Vivir y morir en un país de machos” de Carlos Sanzol, recorrerá la vida y trayectoria de uno de los exponentes más imponentes y emblemáticos de los años 90.

En 1995, Cris Miró fue elegida como la primera vedette trans de la revista del Teatro Maipo en Buenos Aires. Sensual y ambiciosa, vio la oportunidad de presentarse al mundo como realmente se sentía. Dejó atrás su vida y un género que no la representaba y construyó su identidad como Cris Miró, una mujer magnética que logró, al calor de la fama, visibilidad y aceptación en la sociedad argentina. Sin embargo, un diagnóstico de HIV positivo sacudió sus planes y la llevó a maquillar su agonía para morir tan bella como vivió.

Con guión de Martín Vatenberg y Lucas Bianchini, y dirigida por Martín Vatenberg en colaboración con Javier Van de Couter, la serie está protagonizada por Mina Serrano en el papel de Cris Miró y contará con las actuaciones estelares de Katja Alemann, César Bordón, Agustín “Soy Rada” Aristarán, Vico D´Alessandro, Marcos Montes, Toto Rovito, Manu Fanego, Martín “Campi” Campilongo, Carolina Kopelioff, Alejandro Tantanian y Adabel Guerrero, entre otros.

Quién es Mina Serrrano, la artista española que hará de Cris Miró

Nacida en Granada, la artista de 27 años tiene una amplia trayectoria como modelo y performer, pero prefiere definirse, al igual que Cris, como vedette, porque engloba todo lo que hace.

Estudió arte dramático en Madrid y en un diálogo con la revista Shangay supo revelar que tuvo una adolescencia difícil: "Sufrí un bullying más parecido al mobbing: me hacían el vacío en el instituto. Me veían tan rara que nadie hablaba conmigo. No era solo porque ‘tuviera pluma’ o me vieran femenina, es que, además, era gótica, pero a mi manera; no encajaba ni con las góticas. Mis gustos eran raros para ellos, consideraban que hablaba raro... Eran tantas cosas que ni sabían por dónde atacarme, así que simplemente me desplazaron y hacían como que no existía".

También contó que su familia siempre la aceptó y que pasó por "muchas fases" que la llevaron a estar en todas las letras de LGTB. "En cuanto llegué a Madrid, exploré lo no binario y el género no conforme; descubrí el espectro de lo trans y comencé a transitar. Hace dos años ya me consideraba trans, aunque no tuviese un aspecto tan femenino como ahora”, relató tiempo atrás.

Sin embargo, aclara que no necesita "definirse", pese a que socialmente prefiere que la traten en femenino o en neutro.

"Es incómodo tener que estar saliendo del armario constantemente, pero a la vez soy de la generación que ha venido con el gender fluid y el no binarismo incorporado. Además, el entorno en que me muevo y trabajo está muy concienciado con eso”, contó en 2021.

También reveló que le gustaba lo audiovisual y lo performático, algo que en su carrera estaba encorsetado. Como modelo al inicio querían ver a "un chico andrógino, pero masculino", algo que decidió cambiar, lo que la llevó a empezar a modificarse.