Murió Michael Madsen, ícono de Hollywood y estrella de Tarantino

El cine perdió a una de sus figuras más emblemáticas con la muerte de Michael Madsen, el actor estadounidense conocido por sus intensas interpretaciones en películas de Quentin Tarantino como Reservoir Dogs, Kill Bill: Vol. 2, The Hateful Eight y Once Upon a Time in Hollywood.

Madsen, de 67 años, fue encontrado sin vida esta mañana en su residencia en Malibú, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

El comandante Christopher Jauregui informó que los agentes respondieron a un llamado al 911 y encontraron al actor inconsciente, siendo declarado muerto en el lugar a las 8:25 de la mañana.

Aunque no se sospecha de ningún acto delictivo, la investigación preliminar sugiere que la causa de muerte fue un paro cardíaco, según declaraciones de su mánager, Ron Smith, a medios. Se espera que la autopsia proporcione mayores detalles en los próximos días.

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas y más de 300 créditos actorales, Madsen dejó una huella imborrable en el cine. Su papel como Vic Vega, alias Mr. Blonde, en Reservoir Dogs (1992), lo catapultó al estrellato, particularmente por la icónica escena de tortura acompañada por “Stuck in the Middle with You” de Stealers Wheel.

Su colaboración con Tarantino continuó en películas como Kill Bill: Vol. 1 y 2 (2003-2004), donde interpretó a Budd, y The Hateful Eight (2015), donde encarnó al misterioso Joe Gage. También participó en Once Upon a Time in Hollywood (2019) como el Sheriff Hackett.

Más allá de Tarantino, Madsen destacó en filmes como Thelma & Louise (1991), Free Willy (1993), Donnie Brasco (1997) y Sin City (2005), demostrando su habilidad para interpretar personajes complejos, desde criminales endurecidos hasta figuras paternales. Su voz grave y su presencia magnética lo convirtieron en un favorito de directores y audiencias.

En los últimos años, Madsen se volcó al cine independiente, participando en proyectos como Resurrection Road, Concessions y Cookbook for Southern Housewives.

Sus representantes, Susan Ferris, Ron Smith y Liz Rodriguez, destacaron su entusiasmo por esta etapa: “Michael estaba haciendo un trabajo increíble y estaba emocionado por lo que venía, incluyendo la publicación de su nuevo libro de poesía, Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems”.

Madsen, nacido el 25 de septiembre de 1958 en Chicago, Illinois, provenía de una familia artística. Su madre, Elaine, fue cineasta, y su hermana, Virginia Madsen, es una reconocida actriz nominada al Oscar. Además de su trabajo en el cine, Madsen era un poeta publicado, con obras como Burning in Paradise, que le valieron reconocimientos como el Firecracker Alternative Book Award en 1999.