Kate Middleton compartió su experiencia durante el tratamiento del cáncer

Kate Middleton llevó a cabo una visita a un hospital en Colchester, donde abordó su experiencia con el tratamiento contra el cáncer. Durante su estancia, mostró su apoyo a los pacientes que recibían atención en la institución.

La Princesa de Gales recorrió el establecimiento, donde plantó rosas en el jardín, pero también tuvo la oportunidad de sentarse y dialogar con los enfermos sobre sus vivencias. Reflexionó: "Afrontas el tratamiento con una actitud valerosa, pero cuando este concluye... Te das cuenta de que no puedes retomar tu vida de la misma manera. La etapa posterior es un verdadero desafío; ya no eres parte del equipo clínico, y en casa, no puedes realizar tus actividades diarias con la misma normalidad que antes".

Middleton destacó la relevancia de contar con una red de apoyo durante y después del tratamiento: "Contar con alguien que te escuche y te acompañe en esta nueva etapa resulta invaluable, ya que la experiencia transforma tanto al paciente como a sus seres queridos".

"Descubrir tu nueva normalidad lleva tiempo y se asemeja a una montaña rusa, no es un camino liso y sencillo, como uno podría anticipar", concluyó la Princesa de Gales.