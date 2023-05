Michael Douglas recibió la palma de honor en Cannes por sus 55 años de carrera

El actor estadounidense Michael Douglas recibió este martes la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes por sus 55 años de carrera. Una multitud lo ovacionó de pie en la gala de apertura del icónico evento de cine francés.

"Esto significa tanto para mi porque hay cientos de festivales por todo el mundo, pero solo hay un Cannes", expresó el actor, que protagonizó films como "Atracción fatal" e "Instinto básico".

Honorary Palme d’or of the 76th Festival de Cannes Michael Douglas #Cannes2023 #CannesFilmFestival pic.twitter.com/wOmZk1b9ts

El intérprete de 78 años valoró lo optimista del encuentro en la Costa Azul tras la pandemia y "una guerra que ha dividido al mundo". "Este festival nos recuerda lo positivo, subraya nuestros puntos en común, muestra que el cine puede superar las fronteras y unir a los seres humanos", valoró.

El actor también hizo referencia a su padre, Kirk Douglas, afirmando que para el público era "un Superman", pero para él su papá. "Los amigos de mi padre, Kirk, siempre estaban por casa. Frank Sinatra, Tony Curtis, Marlon Brando, Burt Lancaster. No eran estrellas intocables. Eran gente con las mismas dudas y los mismos miedos que el resto", recordó.

Por otra parte, tras recibir el premio por parte de la actriz Uma Thurman, destacó el apoyo de su esposa, Catherine Zeta-Jones y de su hija, Carys Zeta, quienes estuvieron presentes en la alfombra roja.

La actriz y cantante Charia Mastroianni, hija de Catherine Deneuve -quien también estuvo y es el eje del cartel de este año- y Marcello Mastroianni, abrió la noche con un discurso del evento que tiene al argentino Damián Szifron entre los integrantes del jurado.

Posteriormente, se proyectó la primera película del festival, protagonizada por Johnny Depp, el drama histórico, "Jeanne du Barry", donde el actor se pone en la piel del rey Luis XV de Francia en un film dirigido y también protagonizado por la francesa Maiween Le Besco.

El festival contará con 21 films que competirán por la Palma de Oro. Wes Anderson, Nanni Moretti, Wim Wenders, Ken Loach son algunos de los directores que irán por el premio mayor.

Además, fuera de competencia se lanzará "Killers of the flower moon", lo nuevo de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. También se proyectará el nuevo film de Indiana Jones y el cortometraje de Pedro Almodóvar "Extraña forma de vida", un western gay protagonizado por Pedro Pascal e Ethan Hawke, entre otras múltiples propuestas.

? Cérémonie d'ouverture du 76e Festival de Cannes -

?The Opening Ceremony of the 76th Festival de Cannes

Avec/With Michael Douglas, Palme d'or d'honneur (Honorary Palme d'or), Catherine Deneuve & Uma Thurman. #Cannes2023 pic.twitter.com/7lAgr1XyrT