Los principales estrenos en plataformas digitales este fin de semana

FOTO: Ainda Estou aqui (Aún estoy aquí) - Brasil- ganadora del Óscar a mejor film foráneo.

Por Susana Manzelli





Netflix

Merlina 2

Luego de 3 años llega la primera parte de la segunda temporada con 4 episodios de la serie dirigida por Tim Burton, con Jenna Ortega nuevamente en el protagónico.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En esta segunda temporada, Merlina tiene que lidiar con la popularidad, ya que ahora es una celebridad en el mundo de los marginados sociales. Es una Merlina más oscura y con más desafíos, enfrentando problemas psíquicos y familiares, pero también mostrando un costado sensible en su vuelta a la academia Nevermore, después de un verano ocupada con una actividad muy Adams: cazar asesinos seriales.

La segunda parte se estrenará el 3 de septiembre con la participación de Lady Gaga como una de las profesoras de Nevermore.

Los diamantes de Amberes: el robo del siglo

Documental que relata, mediante entrevistas y material de archivo inédito, uno de los mayores robos de joyas del siglo XXI. Los hechos ocurrieron en Bélgica en 2003, un golpe millonario que desafió los sistemas de seguridad más avanzados de la época.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La banda logró burlar la seguridad de una bóveda supuestamente impenetrable, llevándose diamantes y joyas valuados en millones. El documental detalla la meticulosa planificación del robo, incluyendo cómo estudiaron los sistemas de seguridad durante meses.

Tenet

Película de Christopher Nolan, director conocido por narrativas complejas como Memento e Interestelar. Tenet es un thriller de espías y viajes en el tiempo, donde un agente secreto emprende una misión que trasciende el tiempo real para evitar una tercera guerra mundial.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Protagonizada por John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine y Kenneth Branagh.

Quiebre

Thriller dramático basado en hechos reales.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

La historia sigue a Brian Brown Easley, un exmarine de EE.UU. con graves problemas de salud mental y financieros, quien, al ser ignorado por el sistema de veteranos, toma una drástica decisión: entrar armado a un banco en Georgia y tomar rehenes.

HBO Max

Beekeeper: sentencia de muerte

Protagonizada por Jason Statham como Clay, un exmiembro de los "Beekeepers", una organización élite que actúa sin restricciones en emergencias nacionales.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Dirigida por David Ayer (Escuadrón suicida), la película se rodó en Londres pero está ambientada en Massachusetts.

Margarita, el musical

Espectáculo con 22 artistas y 28 cuadros musicales, que revive la experiencia presentada en el Movistar Arena y Tecnópolis.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Destino final: lazos de sangre

Nueva entrega de la saga, centrada en Stefani, una universitaria que busca romper una maldición familiar originada en 1968, cuando su abuela alteró el orden natural al sobrevivir a un derrumbe.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Disney +

No digas nada

Miniserie sobre The Troubles, el conflicto que ensangrentó Irlanda entre 1968 y 1998.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Nueve episodios exploran las tensiones religiosas y políticas, con el trasfondo de la intervención británica.

Prime Video

Último encargo

Comedia de acción con Eddie Murphy, Pete Davidson y Eva Longoria como guardias de seguridad que deben defender un camión blindado durante un intento de robo.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Encerrado

Remake de *4x4*, protagonizado por Anthony Hopkins y Bill Skarsgård.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Un ladrón queda atrapado en una camioneta que resulta ser una trampa mortal, mientras Hopkins interpreta a un psicópata que justifica su crueldad con un discurso clasista.

Paramount +

Aún estoy aquí

Ganadora del Oscar a mejor película extranjera, dirigida por Walter Salles (Diarios de motocicleta).

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Sigue a Eunice Paiva, una madre que reinventa su vida tras el secuestro de su marido durante la dictadura brasileña de los 70.