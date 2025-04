Los principales estrenos en plataformas digitales este fin de semana

Por Susana Manzelli

Paramount

Gladiador 2

Nominada al Oscar a mejor vestuario. Llegó al streaming la película dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nilsen y Denzel Washington.

Como en la primera Gladiador aquí también hay traiciones y conspiraciones, batallas, sangre que brota a borbotones, no solamente de los hermanos emperadores.

Stags

Un grupo de británicos viaja a Sudamérica para celebrar una despedida de soltero.

Lo que iba a ser una semana de distes se convierte en algo oscuro y deben elegir un bando para sobrevivir.

Happy face: Asesino en serie

Una serie inspirada en un caso real, que no se centra en el asesinato y su asesinato sino, en las consecuencias que sus actos tuvieron en su familia.

Un punto de vista original que muestra que pasa con sus hijos, su esposa y con el tiempo hasta los nietos de una persona que comete un crimen. Con Dennis Quaid.

Insomnia

Se trata de un thriller psicológico proveniente del Reino Unido. Emma, una mujer exitosa, teme perder la cordura tras sufrir la falta de sueño dos semanas antes de cumplir 40 años.

Solo investigando la verdad de su doloroso pasado, podrá encontrar las respuestas a su presente.

Prime video

Alas blancas

Una joven judía es escondida por una familia en Francia ocupada por nazis durante la segunda guerra mundial Su historia muestra como la bondad puede transformar corazones, tender puentes en incluso salvar vidas.

Basada en la novela gráfica de RJ Palacio y derivada de la película de 2017 "Extraordinario". Orlando Schwerdt, Ariella Glaser, Helen Mirren.

Cónclave

El cardenal Lawrence es el encargado de dirigir uno de los eventos más antiguos y confidenciales del mundo, elegir a un nuevo papa, donde se ve involucrado en el centro de una conspiración que podría desestabilizarlos cimientos de la misma iglesia.

Un thriller político con Ralph Fiennes que ofrece una perspectiva íntima y cargada de tensión tras la muerte del Santo Padre.

Max

The last of us (Segunda temporada)

Este drama post apocalíptico ganador de numerosos premios, se basó en el juego del mismo nombre creado en 2013, cuya acción se desarrolla 20 años después de una pandemia provocada por una infección fúngica.

La segunda temporada da un salto de 5 años y los actores principales siguen siendo Pedro Pascal y Bella Ramsey. Cuenta con 7 episodios y ya tiene confirmada una tercera temporada.

Escapada de espanto

Esta comedia de enredos familiares es también un film de horror casero. El elenco es destacado y está conformado por Lisa Kudrow, Brian Cox, Edie Falco, Dean Norris y Parker Posey.

Una pareja alquila una casa de fin de semana junto a las familias de ambos.

Compañera perfecta

Iris conoce al amor de su vida en un supermercado.

La pareja vive en una realidad de tecnología avanzada, con el análisis y las consecuencias que eso conlleva. Está protagonizada por Jack Quaid y Sophie Tatcher

Disney

Camaleón: el pasado no cambia

Serie argentina de 6 episodios, protagonizada por Pablo Echarri y Eugenia Suarez junto a Federico D’Elia y Cecilia Dopazo.

Sabrina es una periodista con una vida exitosa y su vida colapsa cuando aparece Salvador un famoso artista y amigo de su madre que reabre en Dabrina capítulos oscuros de su vida que creía olvidados.

Apple TV

Government cheese

La historia gira en torno a la familia Chambers y su reencuentro con Hampton, jefe del hogar y quien recientemente vuelve tras un tiempo en prisión.

La serie de 10 capítulos, está ambientada en el valle de San Fernando de los años 60, cuando los sueños de esta familia que se ha reconfigurado más de una vez, parece que son inalcanzables y poco realista.

Netflix

Enciclopedia de Estambul

Serie turca que narra la historia de dos mujeres, Zehra y Nesrin de generaciones y culturas diferentes; cuyos deseos, secretos y mentiras se desenvuelven de maneras distintas.

Nueva vida en Ransom Canyon

Esta serie está ambientada en el ficticio pueblo texano y a lo largo de 10 capítulos sigue a tres familias ganaderas cuyas vidas se entrelazan en medio de conflictos por la tierra, secretos del pasado y relaciones sentimentales.

Rehén

La película está inspirada en la situación de los rehenes en el Apple Store de Amsterdam en 2022, donde un hombre se encuentra sin saberlo en una situacion de peligro cuando un sujeto armado toma a un grupo de personas.

La cúpula de Cristal

La desaparición de la hija de una amiga enfrenta a Lejla, psicóloga forense, con el fantasma de su propio secuestro cuando era niña, un trauma que nunca dejó de acecharla.

La serie tiene 6 episodios.

Yo no soy Mendoza

La última historia del libretista colombiano Fernando Gaitán con Laura Londoño como protagonista (Café con aroma de mujer).

Tiene 40 capítulos y narra la vida de Julián, un empleado de vida sencilla que es secuestrado y obligado a tomar la identidad de Esteban Mendoza, duelo de un casino fraudulento, casarse con su novia y enfrentarse a la mafia.

Inexplicable

De producción brasileña cuanta la historia de Gabriel Montenegro, un niño con una dura enfermedad, deportista, cuya vida cambia de la noche a la mañana.

