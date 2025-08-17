En vivo

Pasen y Vean

Los creadores de Stranger Things se irían de Netflix tras la última temporada

Las negociaciones para que los hermanos Duffer trabajen con Paramount se complicaron, mientras el futuro de la serie está en juego tras la próxima temporada.

17/08/2025 | 15:35Redacción Cadena 3

FOTO: ¿Los creadores de Stranger Things se van de Netflix?

¿Los creadores de Stranger Things se van de Netflix? Las negociaciones con otra importante compañía habrían avanzado. ¿Afecta esto al futuro de la serie?

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores del éxito arrasador de Netflix Stranger Things, estarían no sólo dándole un final a la serie con el estreno de la quinta y última temporada entre noviembre y diciembre, sino que también sería un cierre a su colaboración con la plataforma.

Servicios de streaming de TV online

Según el medio Variety, los Duffer fueron contactados por Paramount y se les habría ofrecido crear «grandes producciones» para televisión y para cines, lo cual habría sido el factor clave para que las negociaciones avancen.

Si bien ninguna de las partes involucradas habló al respecto, los Duffer ya tienen otras dos series programadas con Netflix para estrenarse en el 2026, además de una precuela animada dentro del universo de Stranger Things y otro posible spin-off de la serie original.

Lectura rápida

¿Quiénes son los creadores de Stranger Things? Matt y Ross Duffer son los creadores del éxito de Netflix.

¿Qué negociaciones están en curso? Los Duffer negociaron con Paramount para crear nuevas producciones para televisión y cine.

¿Cuándo se estrena la última temporada de Stranger Things? La quinta y última temporada se estrenará entre noviembre y diciembre de 2025.

¿Qué otros proyectos tienen los Duffer con Netflix? Tienen dos series programadas para estrenar en 2026 y una precuela animada.

¿Se ha confirmado la salida de los Duffer de Netflix? No se ha confirmado oficialmente la salida, las partes no han comentado al respecto.

[Fuente: Noticias Argentinas]

