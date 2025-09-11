FOTO: La película de 1998 que se volvió furor y está entre las más vistas de Netflix: de qué trata

"El mediador" (The Negotiator en su título original) es una película de thriller y acción que, si bien es de 1998, recientemente se volvió furor en Netflix.

Con Samuel L. Jackson y Kevin Spacey, el film de suspenso llamativamente llamó la atención de los usuarios de la plataforma de streaming que la colocaron entre las más vistas.

De qué trata “El mediador”

La historia se centró en Danny Roman, un oficial de policía de Chicago que trabajó como negociador de rehenes. La trama tomó un giro inesperado cuando Roman fue acusado falsamente del asesinato de su compañero y de corrupción.

Para demostrar su inocencia y ganar tiempo mientras intentó descubrir quién lo incriminó, Roman tomó rehenes en un edificio de Asuntos Internos. En un acto desesperado, solicitó que el único que negociara con él fuera Chris Sabian, otro de los mejores negociadores de la policía, que trabajó en un distrito diferente. A medida que la tensión creció, Sabian comenzó a dudar de la culpabilidad de Roman y a sospechar que hubo una conspiración dentro del cuerpo de policía.

El duelo psicológico entre los dos negociadores fue el eje central de la película, que estuvo llena de giros inesperados y de intriga.

Actores Principales

La película contó con un reparto estelar, encabezado por dos de las figuras más reconocidas de Hollywood:

Samuel L. Jackson como el teniente Danny Roman.

Kevin Spacey como el teniente Chris Sabian.

Además, el elenco incluyó a otros actores destacados como David Morse, J. T. Walsh y Paul Giamatti.