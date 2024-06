Kristen Stewart interpretará a la astronauta Sally Ride

Kristen Stewart se prepara para enfrentar un nuevo desafío en su carrera al debutar en la televisión con un papel protagónico en la serie limitada The Challenger.

Basada en el texto escrito por Meredith E. Bagby, titulado The New Guys, la serie promete contar la historia de la primera mujer estadounidense en llegar al espacio.

Con este proyecto, Stewart continúa demostrando su versatilidad y su compromiso con roles que desafían los límites convencionales, asegurando su posición como una actriz influyente en la industria del entretenimiento.

La sinopsis oficial anticipa que “Sally Ride fue una astronauta y física que se convirtió en la primera mujer estadounidense en volar al espacio. Lo hizo como parte de una clase de astronautas del transbordador espacial de la NASA de 1978, que fue la primera en estar diversificada y no estar compuesta exclusivamente por hombres blancos”.

Stewart, que se hizo un nombre como parte de la saga Crepúsculo, está pasando por un momento excepcional de su carrera.

El mes pasado se anunció su participación en Flesh of the Gods que marcará su regreso al universo de los vampiros después de su participación en la exitosa franquicia Crepúsculo (Twilight), donde compartió pantalla junto a Robert Pattinson (The Batman). Además, la película contará con la participación de Oscar Isaac (Duna y Secretos de un matrimonio).