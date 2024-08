González Iñárritu dirigirá a un elenco excepcional encabezado por Tom Cruise

El mexicano Alejandro González Iñárritu se encuentra en la etapa de pre producción de una nueva película para la que está intentando lograr el concurso de verdaderas estrellas.

Hay nombres por confirmar pero ya se sabe el del protagonista.Se trata de Tom Cruise quien interpretará a un hombre con poder incalculable que ha causado un desastre y ahora debe probar a la humanidad que él es la única oportunidad que tiene de salvarse. Junto a Iñárritu, el guion ha sido escrito por Sabina Berman, Alexander Dinelaris y Nicolas Giacobone.

Este último, escritor y guionista argentino es el nieto de Armando Bo y es quien ganó el Óscar al mejor guion original por la película Birdman en 2015 junto a su primo Armando Bo III y al propio González Iñárritu.

No hay aún una fecha precisa para el inicio del rodaje pero el mexicano responsable de la dirección está trabando desde el mes de febrero.

Se sabe que la mayoría del elenco que encabezará Tom Cruise ya dio el ok , todavía hay conversaciones con Riz Ahmed, conocido por The Night Of y Sound of Metal.

Ya dieron que sí Jesse Plemons (El poder del perro), Sandra Hüller (Zona de interés), John Goodman (El gran Lebowski, Avenida Cloverfield 10), Michael Stuhlbarg (Llámame por tu nombre) y Sophie Wilde (Háblame).

Hay confianza en la necesidad que González Iñárritu tiene de hacer un gran éxito tras el fracaso de Bardo, el film que obtuvo un módico reconocimiento de la crítica pero falló en la taquilla.

El público no pareció recibir de buen grado la historia del periodista y documentalista mexicano que regresa a su país, donde atraviesa una crisis existencial mientras se enfrenta a su identidad, a sus relaciones familiares y a la locura de sus recuerdos.