Falleció Julian McMahon, recordado por su papel de Dr. Doom y Christian Troy

Julian Dana William McMahon, célebre por haber interpretado al Dr. Victor Von Doom en las películas de Los Cuatro Fantásticos (2005 y 2007) y al cirujano Christian Troy en la serie Nip/Tuck, falleció el martes 2 de julio a los 56 años en Clearwater, Florida.

De acuerdo con información de Noticias Argentinas, la causa de su deceso fue un cáncer que el actor había enfrentado en privado. Su esposa, Kelly McMahon, confirmó la triste noticia mediante un comunicado publicado en el portal Deadline. “Julian falleció en paz luego de una lucha valiente; amaba la vida, su familia y a sus fans”, expresó su pareja, quien solicitó respeto a la privacidad en este difícil momento.

Nacido el 27 de julio de 1968 en Sídney, McMahon era hijo del ex primer ministro australiano Billy McMahon (1971-1972) y de Sonia Hopkins. Comenzó su carrera como modelo y realizó su debut en la telenovela The Power, the Passion (1989), alcanzando popularidad en Home and Away. En Estados Unidos, trabajó en Another World y ganó reconocimiento con Profiler y Charmed, donde encarnó al demoníaco Cole Turner.

El reconocimiento internacional llegó con Nip/Tuck (2003-2010), papel que le valió varias nominaciones a los Globos de Oro y lo impulsó al cine como el emblemático Doctor Doom del universo Marvel. En 2020, se unió al elenco de FBI: Most Wanted como el agente Jess LaCroix, rol que dejó en 2022.

McMahon dejó una hija, Madison, fruto de su primer matrimonio con la actriz Brooke Burns, y un legado de personajes que pasaron por la televisión y el cine, destacándose por su carisma y versatilidad.