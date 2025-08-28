El club del crimen de los jueves: detalles de la nueva película de Netflix

FOTO: El club del crimen de los jueves: Estreno y detalles de la nueva película de Netflix

"El club del crimen de los jueves" (The Thursday Murder Club en su título original) es una película británica de misterio y comedia que llegó este jueves a Netflix.

La cinta fue una adaptación de la exitosa novela del mismo nombre, escrita por el comediante y presentador Richard Osman. La trama se centró en un grupo de cuatro amigos octogenarios que vivieron en un lujoso geriátrico de retiro, y que se convirtieron en detectives aficionados para resolver un asesinato real.

A qué hora se estrena "El club del crimen de los jueves"

La película llegó este jueves 28 de agosto a la plataforma. Se esperó que se encontrara disponible en la Argentina desde las 4 de la madrugada.

De qué trata "El club del crimen de los jueves"

La historia siguió a Joyce, una enfermera jubilada; Ron, un activista político; Ibrahim, un psiquiatra; y la enigmática Elizabeth, una exespía de la Guerra Fría. Los cuatro se reunieron cada jueves para analizar viejos casos sin resolver y, de esta manera, formaron el "club del crimen de los jueves". Sin embargo, su rutina cambió drásticamente cuando un promotor inmobiliario fue asesinado en los terrenos de su residencia, Coopers Chase.

Con un asesinato real en su puerta, el grupo decidió poner a prueba sus habilidades y se lanzaron a la investigación. La trama se desarrolló en una mezcla de humor y misterio, mientras los protagonistas interrogaron a sospechosos, descifraron pistas y, a menudo, superaron a los detectives oficiales. A través de sus peripecias, la película no solo sumergió al público en una entretenida historia de crímenes, sino que también ofreció un vistazo tierno y divertido a la vida en la tercera edad, la amistad y la importancia de mantenerse activo y curioso.

El elenco estelar de la película incluyó a Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley y Gemma Arterton.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/