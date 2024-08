Dio a luz mientras veía "Sing 2" y su hija tendrá entrada gratis toda la vida

En el preciso instante que la voz de Bono se eleva en todo su esplendor promediando la exhibición de "Sing 2" en la sala del complejo de cines Cineworld Newport Spytty Park de Gales, una de las asistentes, Sarah Vincent, advirtió que la frecuencia de las contracciones no la dejarían llegar al hospital.

Nunca pensó que la niña que llevaba en su vientre decidiría anticipar su nacimiento para ese día. La joven había acudido a la función de la película animada dirigida por Garth Jennings en compañía de su hijo Liam, de 3 años y de sus padres.

Cuando notó que los dolores anunciaban a inminencia del parto les hizo señas a sus padres para que buscaran el automóvil pero no logró llegar al vehículo.

El personal del cine reaccionó rápidamente. Jacey Howcroft, directora de turno, Andrew Brown, trabajador del cine y Amy Screen, una persona que estaba entre el público, asistieron a la mujer siguiendo las instrucciones recibidas por teléfono de los paramédicos. “En diez minutos, el trío la ayudó a dar a luz a una sana niña llamada Lowri, que pesaba 3,200 kilos”, informó la BBC.

Lowri largó su primer llanto con la mùsica de fondo de "Sing 2" y ahora podrá crecer literalmente en el cine porque los responsables de la cadena han decidido celebrar su nacimiento habilitàndola para que concurra gratis de por vida.

"Sing 2" es una película dramática y musical que narra la historia de Buster Moon, un optimista y ambicioso koala que lucha por mantener a flote su teatro en decadencia. Para atraer a más público y poder trabajar de su pasión, Buster organiza una competencia de canto abierta a todos, con la esperanza de descubrir nuevos talentos y revivir la gloria del lugar.

El padre del bebé y pareja de Sarah, Gareth Miles, quien estaba trabajando en otro distrito, recibió la noticia por teléfono. “Terminé a las 4 pm y corrí a Newport para llegar rápido. El padre de Sarah me llamó para decirme que estaba pasando algo y luego me volvió a llamar diez minutos después para decirme que había tenido el bebé y que no me apurara”, explicó Gareth.

El padre del recién nacido mencionó a Wales Online: “El personal fue genial. Jacey fue la miembro del personal que buscó a los padres de Sarah al cine y ayudó con el parto”.