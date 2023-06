Chris Noth, cancelado en 2021, quiere que le pidan perdón

Chris Noth, el actor que durante años encarnó a Mr. Big en Sex and the city y que fue cancelado en 2021 tras sumarse tres denuncias de acoso sexual en su contra, reiteró su inocencia y opinó que merece, al menos, un pedido de disculpas.

Las mujeres que hablaron con The Hollywood Reporter lo hicieron con seudónimos por miedo: Lily (31) y Zoe (40) no se conocen entre sí, y brindaron testimonios en diferentes momentos, pero en ambos casos detallaron episodios de agresión sexual, que habrían sucedieron en Los Ángeles en 2015 y en Nueva York en 2004, respectivamente.

Lily, es periodista, escribió a The Hollywood Reporter en agosto de 2021, y Zoe, en octubre de ese mismo año.

En el primer caso, cuando trabajaba como camarera en 2015, Lily conoció a Noth, quien la invitó a cenar. La joven comenzó a preocuparse cuando el restaurante al que acudieron estaba cerrado. Según su testimonio, Noth la condujo a su departamento. “Estábamos escuchando música y trató de besarme. Lo entretuve pero siguió intentándolo y yo debería haber dicho que no con más firmeza, pero luego se sacó la ropa”, relató la joven, quien brindó duros detalles del episodio.

El artista de 68 años, quien interpretó al esposo de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), en la serie de HBO, se sintió “congelado” por el elenco, dijeron fuentes al medio RadarOnline.com.

Las mismas informaciones señalaron que Noth cree que Parker, de 58 años, y el resto del equipo “le deben una disculpa por el comportamiento grosero” que habrían mantenido con él.

“No lo invitan a fiestas, no recibe saludos de cumpleaños ni otros mensajes y él se pregunta por qué Sarah Jessica Parker y su grupo continúan dejándolo afuera, se siente menospreciado”.

Noth se defendió en todo momento afirmando que es inocente y dijo que las citas que mantuvo con las mujeres que lo acusaron fueron consensuadas.

Al momento de conocerse las acusaciones en su contra, el elenco de Sex and the City se pronunció compartiendo una declaración conjunta en las redes sociales.

“Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth”, rezaba el comunicado publicado en Instagram en 2021, firmado por las estrellas de And Just Like That: la propia Parker junto a Cynthia Nixon y Kristin Davis.

“Apoyamos a las mujeres que se han presentado y compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”, mencionaron.

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas”, declaró el actor en 2021.

Y añadía: “Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días, ‘no’ siempre significa ‘no’, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados”, señaló. “Es difícil no cuestionar el momento en que se publicaron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: yo no agredí a estas mujeres”.

Noth siempre ha tenido un alto perfil, esencialmente por sus roles como Mr Big en Sex and the city y como el teniente Mike Logan en la exitosa Law and order.