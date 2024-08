Campanella: "Para el personaje de Francella pensé en el estilo Angeloz"

Juan José Campanella dio a conocer algunos detalles inéditos de l proceso que llevó a la filmación de "El secreto de sus ojos" al cumplirse 15 años del rodaje de la ùltima película argentina que recibió un premio Oscar.

Además de contar que desde el principio el libro de Eduardo Sacheri "La pregunta de sus ojos" le pareció perfecto para el formato cinematográfico y de los cambios que le introdujo a la novela , también hablò con Pablo Scholz de la caracterización de los personajes .

Y en esa instancia reveló que para el Pablo Sandoval que magistralmente terminaría interpretando Guillermo Francella pensó en el estilo Angeloz.

Y lo contó así. "No se me ocurría nada, hasta que un día estaba viendo Casados con hijos. Y veía lo mismo que había visto en Ricardo en Mi cuñado, y después de tantísimos años, por eso le mandé el guion de El mismo amor, la misma lluvia. Yo notaba que Guillermo, en ese contexto de farsa tremenda, de farsa extrema, donde estaban todos muy arriba, Guillermo hacía una cosa de pausas muy, muy chiquitas, y muy serias. A mí me encanta cómo maneja la comedia."

Y me pregunté ¿qué pasaría con Guillermo? Pero bueno, claro, hay que cambiarle el look. Le pedí a Axel Kuschevatzky que me consiguiera una foto de prensa de Guillermo, bien, bien frontal. Me mandó una con barba candado, y ahí empezamos a hacer una operación de Photoshop en la productora. Le borramos la barba y pusimos distintos estilos de pelo y de ropa y de cosas de los años ‘70. Y en un momento aparece el estilo Angeloz."





Y el periodista le dice, "claro, los anteojos de carey" y el realizador añade, "de vidrio medio verdoso y con el pelo así. Y lo hicieron y quedó. Dije ¡fa! Era el personaje tal cual me lo imaginaba. Lo cité. Ahora somos muy amigos con Guillermo, por entonces, no lo conocía. Nos fuimos a tomar un café y le dije “Yo sé que es un papel secundario, pero es protagonista, cosa que es verdad, es protagonista de sus escenas. Es, además, el que dilucida la manera de encontrar al asesino. O sea, es un personaje muy importante. Y me gustaría cambiarte el look”. Y ahí saco la foto. “Buscando en Internet encontré esta foto -le mentí-. Me gustaría ir para este lado”. Y él ve la foto y te juro que se queda duro, se queda blanco. Y me dice “¿De dónde sacaste esta foto? Es igual a mi viejo”.