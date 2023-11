Un ejemplo

Fernando Genesir

-Me gustaría detenerme unos minutos en este desayuno con algo que pasó días atrás en Córdoba, con motivo de un partido de vóley infantil femenino. Chicas de once, doce, trece años jugando al vóley. Yo tengo una de mis hijas que juega y la verdad que es un momento divino, sin violencia, sin agresiones de ningún tipo.

-Hasta que de repente pasó que papás y mamás de un equipo insultaban a nenas de once, doce y trece años del equipo contrario. Algo repito, raro que ocurra en el vóley infantil. Lamentablemente, ya estamos acostumbrados a verlo en el fútbol. Hemos tenido episodios donde el árbitro paró el partido, le pidió a los padres que se calmaran. Es más, hasta los echó de la cancha, pero en el vóley es muy raro que esto ocurra.

-Voy todos los fines de semana a ver partidos acompañando a mi hija y no se ven este tipo de situaciones. Por supuesto, el árbitro llamó la atención. Las nenas lloraban. Salió la Federación Cordobesa de Vóley pidiendo respeto en el deporte.

-Es necesario el respeto para poder educar. Repudiamos los hechos de violencia. Yo no insulto, Yo respeto, yo aliento y también muy bie la Federación Cordobesa de Vóley recordando tolerancia cero a cualquier agresión, recordando que no se van a permitir durante el proceso del saque la utilización de redoblantes, cornetas o cualquier otro tipo de elemento que genere ruido o distracción. Y bueno, recordando la importancia de que con violencia no se juega.

-Traigo esto porque hoy aparecen cuestiones parecidas en algunos diarios del mundo. El ejemplo lo dio un entrenador del basket de la NBA, ex entrenador de Manu Ginobili, de los San Antonio Spurs. Me refiero a Greg Popovich, que en medio de un partido fue hasta la mesa donde están los árbitros, tomó el micrófono y en pleno juego pidió respeto.

¡QUÉ MOMENTO! ??



Popovich agarró el micrófono y a mitad del partido pidió que NO ABUCHEARAN MÁS A KAWHI LEONARD ?? pic.twitter.com/edO9chBOCI — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) November 23, 2023

