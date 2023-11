¿Los celulares nos arruinaron la vida?

Fernando Genesir

-El diario El Mundo de Madrid tiene algo muy interesante que surge de una entrevista con el gran actor Tom Hanks. Yo pensé que lo iban a ampliar, pero se ve que el periodista que le hizo la nota no le re preguntó y que después al editor del diario le pareció que esa era la noticia, que ese era el título.

-El título es muy simple y muy polémico. “Tom Hanks: Los celulares nos han arruinado la vida”. Ya con eso es suficiente para hablar del tema, pero lo amplía muy poco. Él dice el periodista, le re pregunta y le dice ¿ En qué sentido? él responde breve. “El teléfono ha destruido la mera posibilidad de compartir una comida con otros. El teléfono está hecho para distraernos” y es todo lo que dice. Ahí termina el tema y después siguen con el libro que está presentando y todo lo demás.

- A mi me pareció muy interesante lo que plantea para debatirlo, para saber si están de acuerdo o no. Por supuesto que no está hablando de todas las bondades que tiene el teléfono. Imaginémonos, si él en esa película donde se queda en una isla, hubiese tenido el teléfono. Además mucha gente ve sus producciones a través del teléfono.

-Tal vez es lo que él generaliza y dice claro, los celulares nos han arruinado la vida y después va al punto y que me parece que esta es la cuestión, no la generalización que dan en el título, sino esto cuando él dice el teléfono ha destruido la mera posibilidad de compartir una comida con otros. Y me parece que esto nos pasa a todos, todo el tiempo.

- Cuando nos reunimos en familia advierto que tenemos que levantar un poco la voz o llamar la atención.Nos juntamos alrededor de una mesa para charlar, para ponernos al día, para vernos, sobre todo para vernos y es cierto que si cada uno está chequeando su teléfono la reunión no cumple su propósito.