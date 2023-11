Rosario tuvo su sexta noche de Colectividades con una gran afluencia de público

La ciudad de Rosario disfrutó una nueva noche de la Fiesta de las Colectividades con todos los condimentos. Desde las 19:30 horas comenzó a llegar el público, que disfrutó de las actividades gastronómicas y culturales propuestas.

La fiesta de las Colectividades cuenta con 41 naciones, entre las que se encuentran seis regiones dentro de Italia.

En la jornada de este jueves subieron al escenario principal la Asociación Católica San Patricio, la Asociación Civil Hogar Checoslovaco, la Unión de Países de África del Oeste, el Centro Cultural Argentino Iraquí, el Centro Gallego y el Centro Asturiano de Rosario.

Diego Landrein, representante de la Familia Abruzzesa, dialogó con Chiqui Abecasis en Turno Noche, por Cadena 3 Rosario, y afirmó que afortunadamente se mantienen en una buena situación económica a partir del reconocido restaurante que gerencian, las clases de italiano y el alquiler del jardín de la Edmondo De Amicis.

“En el grupo de baile de Saltarella somos 25 personas, entre los 18 y 45 años”, contó. Y añadió: “También tenemos el coro, el curso y la pintura. Somos muchas personas”.

“Mi padrino me llevó a bailar en el grupo de la Abruzzesa. Me empezaron a enseñar y me gustó”, reveló