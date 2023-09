Fotomultas, ¿por qué no?

Fernando Genesir

-Yo sé que muchos oyentes se van a enojar conmigo. Una pregunta para que lo pensemos entre todos, porque todos sabemos la ciudad en la que vivimos. Ya sé que hay pueblos del interior donde no existe la locura de las grandes ciudades.

-Acá la gente anda como loca todo el tiempo. Todos quieren llegar rápido. Todos quieren llegar primero. Hace poco la municipalidad de Córdoba fue tema de desayuno. Lanzó una campaña que se titulaba “bajá un cambio”.

-Bueno, no sé si ha logrado el objetivo. Me parece que no bajamos un cambio, me parece que esta campaña de concientización no es suficiente. Digamos que no ha sido suficiente porque veo que la gente va muy por encima de la velocidad permitida.

-Cuando rendimos para sacar el carnet de conducir, te dicen cuarenta es la máxima en las calles. Sesenta es la máxima en las avenidas. No veo que mucha gente respete eso.

-Lo veo todo el tiempo, de noche, de tarde, de mañana, gente que cruza en rojo grandes avenidas, calles más chicas y entonces pregunto. Y acá viene la pregunta, pero para que la pensemos entre todos, ¿por qué en Córdoba no hay fotomultas ?

- En un momento, cuando Mestre se estaba yendo lo implementaron. No sé si era antes o después de la elección, pero se nos dijo que en las avenidas supuestamente iban a controlar el tránsito, pero digamos, como institución o como modalidad o como sistema o como forma para controlar la velocidad la fotomultas parece eficaz pero acá no se usa.