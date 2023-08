¿Fiesta o evento?

Fernando Genesir

-Recibí un mensaje de Susana, una oyente que esta mañana me decía que por la crisis suspendió el casamiento. La inflación nos pega a todos, por supuesto y a los que están más abajo en la pirámide, con gente que no llega a fin de mes, con gente que no tiene para el alquiler, que no sabe dónde ir porque aparte busca opciones y todas están carísimas.

- Y también le pega a los que están pensando en una fiesta. O sea, que a aquellos que llegan a fin de mes pero que piensan en una fiesta, por ejemplo de casamiento, como el caso de Susana, dijo no llego. Me aumentó el valor de la tarjeta. A eso se sumó que Adrián también recibió un mensaje que le sorprendió porque se ve cómo la inflación va apareciendo en la tarjeta de casamiento en función de cuándo la pagas.

- Claro, alguien que te invite a una fiesta de casamiento te advierte que tenés que pagar la tarjeta y con tiempo para no encarecerla. Si la pagás antes del treinta de agosto vale tanto. Si la pagas en septiembre vale tanto. Si la pagas en octubre vale tanto .

-Eso es más o menos usual con las tarjetas para las fiestas de egresados.Precisamente Guillermo puede comentar lo que le ocurrió el año pasado. “Algunas tarjetas las compramos en 2022 . Precio conveniente, pero los que no pudieron en ese momento ahora les cuesta un ciento por ciento más

-.Pero más allá del acuerdo en el contrato con el dueño del salón, que esto está pasando mucho, la subieron por encima del contrato. Teóricamente no se puede más allá de lo que está firmado. No está bien decir en vez de catorce empieza a costar veinte el mes que viene.

-También nos dicen que la tarjeta se les fue por las nubes a los que tienen previsto un cumple de 15.Todo aumenta, estamos en un país con inflación donde, repito, nos pega a todos el tema. Acá es donde uno empieza a analizar el presupuesto que, para colmo de males, está en dólares.

-Viste que hay candidatos analizando la futura dolarización, Bueno, hay un montón de cosas que ya están dolarizadas como el alquiler de las casas de verano para el que piden dólar billete.