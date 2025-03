River vs. Talleres: el partido de las estrategias

Por Claudio Giglioni

Desde Asunción, en el corazón de la Conmebol, con el aire cargado de esa tensión dulce que solo el fútbol sabe cocinar, estoy acá no como narrador, sino como ese amigo que les susurra al oído en la tribuna: esto va más allá de un trofeo. Hoy, en el Estadio de La Hoya, Talleres y River Plate no buscan solo ganar: intentan reencontrarse a sí mismos.

River, ese gigante que solía bailar con el tiempo y el espacio bajo el mando de Gallardo, hoy parece un pianista que repite partituras memorizadas. Lo veo, lo siento: sus transiciones rápidas, esa verticalidad que antes los definía, ahora son predecibles. ¿Dónde está aquel equipo que sorprendía hasta al reloj? Gallardo, ese alquimista de títulos, hoy necesita más que un triunfo: necesita un renacimiento. Como en aquella Supercopa contra Boca, busca resucitar la magia en un equipo que aún titubea entre su pasado glorioso y un presente que no termina de arrancar.

Y ahí está Talleres, el que llegó para romper el molde. No les crean si les dicen que vienen débiles: su problema no es la puesta en escena, sino la falta de filo ante rivales que no perdonan. Hoy tienen ante sí la chance de escribir su historia grande: un primer título local frente a River, un hito para coronar años de constancia. ¿Se imaginan? Sería como decirle al fútbol argentino: "Aquí estamos".

Pero esto no es solo sobre goles o tácticas. Es un duelo de identidades perdidas. River, buscando reencontrar su ADN gallardista; Talleres, ansioso por probar que su regularidad no es casualidad. Mientras tanto, pienso en las contras rápidas de Talleres, en esa verticalidad que podría destrozar a un River que aún no sabe cerrar heridas. Y en Gallardo, ese hombre que hoy parece necesitar un título… para volver a ser Gallardo.

No se equivoquen: este partido es un laboratorio. Aquí se prueba si River sigue siendo ese monstruo que inventó Marcelo, o si Talleres logra convertir su osadía en leyenda. Yo, mientras tanto, estaré aquí —junto al Bocha Houriet, Marcelo Lamberti y Mauricio Coccolo— narrando cada pase, cada silencio incómodo, cada gesto de esa batalla donde las estrategias valen más que los discursos.