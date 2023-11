Guillermo López

La bioeconomía presenta una oportunidad y un desafío para nuestro país. ¿Es una estrategia de desarrollo sostenible? Para Roberto Bisang no hay dudas. Y así lo expresó en su exposición junto al ministro de Servicios Públicos Fabián López en la tercera Cumbre Mundial de Economía Circular que se realizó esta semana en la Ciudad de Córdoba.

“La bioeconomía es una brutal oportunidad para pensar en el ‘hacia dónde vamos’. Tener una mirada de la industrialización de los recursos naturales: del grano a la carne, de la energía lumínica a la biomasa”, sostuvo el doctor en Economía Agraria de la Universidad de Wisconsin.

Biomasa, plataformas biotecnológicas y energías renovables han cobrado una dinámica diferente en el mundo y el país tiene claras ventajas competitivas, pero el cambio debe ser conceptual.

Bisang lo resumió de la siguiente manera: “Hay que pensar en que tenemos fábricas a cielo abierto. Un campo que hace 120 quintales de maíz tardío es una joya de la ingeniería. Es más complicado que armar un celular en Tierra del Fuego; eso no está visto como industria y ese es el desafío”.

En la actualidad los verbos del desarrollo laboral manufacturero son otros cuando se los compara con los de hace 50 años. Lo que antes era soldar hoy es secuenciar (genomas).

Bisang resaltó la necesidad de equilibrio entre cuidado ambiental y el nuevo modelo de producción en medio de un país con crisis fiscal, monetaria y al borde de una hiperinflación.

“Nada se puede hacer con 10% de inflación mensual y tampoco hay que ser ilusos y pensar que no hay intereses creados para no cambiar la matriz productiva, pero es necesario saber el equilibrio fiscal y tributario no puede ocurrir a costa de seguir manteniendo una estructura tributaria que no favorece una nueva forma de producir en Argentina con eje en bioeconomía”, concluyó.

Y lo ejemplificó de la manera más clara posible: “Al país le falta repensar como es el nexo entre hacer el ajuste, ordenar la macro y dar las señales que cambiar granos por chancho y luego certificar la calidad de los embutidos de Colonia Caroya tiene un apoyo explícito”.

Como un guiño borgeano del destino, Argentina tiene la oportunidad de terminar de caminar en círculos gracias a la circularidad.

CINCO TIPOS DE PAÍSES SEGÚN ROBERTO BISANG

-Los que tienen bioteconología pero no tienen recursos

-Los que tienen biomasa pero no poseen biotecnología

- Argentina: que tiene biomasa y biotecnología, pero le falta insitucionaliodad

- Los que tienen los cuatro anteriores y, además, empresarialidad

-Los que no tienen ninguna de las cuatro anteriores pero tienen plata para financian fondos.