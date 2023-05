¿Cuán obscenos pueden ser algunos dirigentes? Hasta el infinito y más allá

Rodolfo Barili

Todos hablamos de Gildo Insfran y los porteños reverendos hijos de su madre.

Tal vez en Formosa -y en no pocos lugares de Argentina- el anti porteñismo entre fácil, sea un discurso efectivo a la hora de maldecir los males de la evidente centralización argentina, de la falsa federalización de los recursos, de la notable política de supuestos privilegios para los habitantes de esta zona del país, que ostenta el contraste de la ciudad más rica junto al cordón más desigual como determinante en las elecciones que nos afectan a todos: el Conurbano.

Pero Insfran es un rosario de denigraciones. Les juro que lo más grave que dijo Insfran no fue lo de los porteños.

"Más vale un mal conocido que un bueno por conocer", dice frente a un grupo de formoseños, ahondando en la acertada sensación que, en no pocos lugares de nuestro país uno elige por lo menos malo y no por lo bueno, porque no abunda, no existe.

Para Insfran es una frase brillante. "A confesión de parte, relevo de pruebas" podría decirle un fiscal a Insfran el día que lo juzguen, si ese día existiera. Si esta columna fuera un juicio ya hubiese terminado. Pero somos solo periodistas.

El problema de Insfran no son los porteños. El problema de Insfran es, tal vez, que hay alguien usando los mismos métodos que él usó hasta hoy.

El enojo de Insfran no es que su contrincante haya nacido en Buenos Aires, el tema es que les da asados y pesos, dice. El enojo de Insfran no es que los quiera conquistar con plata y comida. No.

El problema de Insfran es recordarles a esos votantes que, según sus textuales palabras, el les da "100 veces lo que el adversario le da una vez". Y lo dice. Y lo reconoce.

Y los mira desafiante, como recordándoles que deben hacer esa suma a la hora de votar. Que su dádiva es más grande que la del otro. El problema de Insfran no es el uso de la dadiva, no, es su temor a que no sepan sumar.

Insisto: si esta columna fuera un juicio ya hubiese terminado. Pero solo somos periodistas.

Yo suelo no juzgar a quien no tiene lo mínimo para vivir. No suelo ser juez de quien no puede pensar en el horizonte si dar un paso puede significar el abismo inmediato.

¿Quien puede juzgar a alguien que está en el borde de un peldaño y asegurarle que el paso que dará lo hará libre si es ese abismo lo que se avizora como inmediato? Quien puede juzgar el voto de otro cuando ese otro no llena la panza propia ni la de sus hijos? Yo no.

Siete de cada 10 formoseños dependen de trabajos del Estado. 7 de cada 10, de una forma u otra, dependen de la voluntad de un poder político sin alternancia y manejado a antojo por una sola persona. Tanto tanto que, ese político, no tiene empacho en reconocer lo que hace ante sus votantes y ante una cámara grabando. Una obsenidad acostumbrada, que lima voluntades en no pocas partes de argentina.

Si esta columna fuera un juicio, ya habría terminado. Porque el propio insfran se habría condenado así mismo. Pero es tan solo una columna periodística de alguien que come cada día y que, mal que le pese a los Insfran de la vida, no nació en Buenos Aires pero busca un país más justo y con ciudadanos más libres. Dónde no dependa nadie de la dádiva de un político a la hora de elegir en las urnas. Alguna vez, entre todos, ojalá, hagamos posible ese país.