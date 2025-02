Bodegón Sanguchero en Rosario: un viaje a los sabores de la infancia

La ciudad de Rosario se destaca, entre otras cosas, por su gran gastronomía, y el bodegón sanguchero promete llevar a los comensales a un viaje a los sabores de la infancia. Ubicado en Riccheri 1292, este lugar se aleja de los corredores gastronómicos tradicionales.

Juan Pedro, el joven emprendedor detrás del bodegón, compartió su visión a Cadena 3: "Siempre pensamos el sándwich como un plato buscando todas las combinaciones de sabores".

Asimismo destacó que los sándwiches no necesitan acompañamientos como papas fritas, ya que están diseñados para ser abundantes y satisfactorios por sí mismos.



El menú incluye creaciones como el sándwich "Rock", que combina jamón crudo, pasta de roquefort, nuez y miel. "Nos gusta ver esto de Bodegón, de que te manchas con la salsa o que terminas con la boca llena y feliz", resaltó el propietario.



Originario de La Plata, Juan Pedro llegó a Rosario por un amor y decidió emprender en la gastronomía. Desde su apertura en 2019, el bodegón enfrentó desafíos, pero hoy se siente satisfecho con la respuesta del público: "Estamos muy contentos con todo lo que está pasando".



Este bodegón no solo ofrece comida, sino una experiencia que conecta a los comensales con sus recuerdos. "Buscamos las conservas, las comidas que alguna vez nos inspiraron y que no sólo nos llenaban la panza, sino que también nos retrotraen a momentos especiales", concluyó Juan Pedro.



Informe de Eugenia Iermoli.