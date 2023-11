Consejos para "hacer match" en la comunidad LGBTQ+ que todos deberíamos aplicar

Noviembre es el Mes del Orgullo en Argentina, en conmemoración de la creación de la primera organización de la diversidad sexual en Argentina y América Latina: Nuestro Mundo.

Para reflexionar sobre las acciones y la preservación de los derechos y de las necesidades la aplicación de citas Bumble, hizo una consulta directa para promover más la inclusión, fomentar la visualización de todas las personas sin importar su género o preferencia sexual y, sobre todo, analizar sus ideales en el tema de relaciones de pareja.

En los dos últimos años la comunidad LGBTQ+ se mostró más abierta a usar las aplicaciones de citas que las personas heterosexuales.

Al respecto, el Dr. Humberto Valle, doctor en psicología clínica, con más de trece años de experiencia en trastornos del estado de ánimo y relaciones de pareja, compartió algunos consejos prácticos para tener mayor éxito en el mundo del online dating.

Entre ellas enumeró:

1. Expresa las intenciones de manera clara: “Contrario a la frase popular ‘los opuestos se atraen’ la ciencia asegura que nos enamoramos de aquellos que se parecen a nosotros. Ser honesto acerca de quién sos y lo que queres, aumenta la probabilidad de encontrar personas compatibles con uno mismo, y esto es especialmente cierto para las personas que buscan conexiones del mismo sexo. Sea cual sea el tipo de relación que deseas, alguien está buscando lo mismo que vos”, asegura Valle.

“Es importante recordar que la sinceridad es fundamental para establecer una relación genuina y duradera, así que no hay que tener miedo de compartir quién sos y qué esperas de la otra persona”, asevera Valle.

2. Ser consciente de los estándares físicos y amar tu propia versión: De acuerdo al mismo estudio, más de 6 de cada 10 (65%) entrevistados de la comunidad LGBTQ+ creen que la forma de su cuerpo no es atractiva, más de 4 de cada 10 (45%) no se sienten atractivos y un porcentaje similar cree que la persona que consideran atractiva no les va a elegir; en contraste con tan sólo el 30% de la población heterosexual que, sin importar esos estándares, se lanza al ruedo.

“Animate y demostrá tu interés en conocer a quien te gusta. ¿Cómo? A través de preguntas que animen a la otra persona a responder en lugar de simplemente hacer declaraciones. Hacer preguntas facilita la interacción y ayuda a mantener el interés estableciendo una conexión más auténtica.

3. La salud sexual es primordial, no tengas miedo de preguntar: Asegurate de conversar y debatir abiertamente con tu posible pareja temas relacionados con la salud sexual, incluyendo la práctica de sexo seguro, y la realización de pruebas regulares. “Tener una conversación honesta y sin tabúes sobre estos temas es fundamenta para garantizar la seguridad y el bienestar de ambos en una relación. Recuerda que el consentimiento y la comunicación clara son fundamentales para mantener una salud sexual positiva y satisfactoria”, afirma Valle.

4. Divertite y cuida tu integridad física y mental, todo el tiempo: Disfruta del proceso y mantén una actitud positiva, ya que esto atraerá a personas con una mentalidad similar, es lo que aconsejan los expertos. Es recomendable avanzar a un ritmo con el que ambas personas se sientan cómodas.