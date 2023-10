Se impone en parejas no compartir camas: “No es moda, es romper mandatos”

Lo que años atrás podía parecer algo inesperado comenzó a tomar fuerza en las parejas actuales. Dormir en camas separadas se empezó a imponer en el último tiempo y tiene sus explicaciones desde los puntos de vista del descanso y la psicología.

María Gabriela Simone, psicóloga y sexóloga clínica, explicó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que no se trata de algo que “esté bien o mal”, sino que “estaría bueno preguntarnos por qué todos tienen que dormir juntos, de dónde viene eso”. Y comentó: “Es un invento del Imperio Romano para tener relaciones. La Iglesia impuso el mandato de la cama conyugal para reproducirse”.

En ese sentido, la especialista en sexualidad y vínculos sexo-afectivos remarcó que no se trata de “una moda, sino que nos estamos permitiendo romper mandatos y ver qué nos hace bien”. “Las parejas pueden tener necesidades diferentes. No es cosa de roncar o taparse más o menos. Algunas cosas se solucionan con camas separadas”, continuó.

“Hay algo que no tenemos muy en cuenta, quizás una pareja se arma y después las cosas cambian. Las personas cambian y se puede cambiar de idea. La comunicación en la pareja es preguntarse cómo se está, cómo se siente en la relación”, indicó la especialista.

Y concluyó: “Existen situaciones en las que no se dialoga y la otra persona pasa a ser un mueble. También está bueno tener tiempo para uno y tener ganas de compartir. No está mal ni se quiere menos a la pareja porque se elige no estar con ella en algún momento”.