Robaron en una galería del microcentro de Rosario y golpearon a un comerciante

En un nuevo episodio de violencia que sacude a Rosario, se registró un violento robo en la Galería Libertad, ubicada en Sarmiento al 800, pleno microcentro.

Los hechos ocurrieron en plena tardenoche cuando varios individuos armados irrumpieron en la joyería Fernández, desatando escenas de pánico entre los transeúntes y comerciantes del área.

Según relatos de testigos presenciales, el suceso comenzó con estruendos que se confundieron inicialmente con disparos, llevando a las personas a refugiarse dentro de las galerías y comercios cercanos por temor a lo que parecía ser un tiroteo.

En un dramático relato tras el violento asalto a su joyería, el hombre agredido relató al móvil de Cadena 3 Rosario: "Me golpearon un poco, me pegaron y robaron algo, sí. Eran… yo vi tres o cuatro, porque había uno afuera."

#AHORA ?? "ENTRARON DIRECTAMENTE CON PISTOLA EN MANO"



?? El testimonio del dueño de la joyería, tras el violento robo en el que cuatro delincuentes, aparentemente vestidos de policías, robaron plata y mercancía. https://t.co/4m0HH4VUds pic.twitter.com/rKtMUR2R87 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) July 3, 2024

Con voz entrecortada por la tensión del recuerdo, narró cómo los ladrones irrumpieron sin aviso previo: "Entraron sin decir nada y se metieron atrás y fueron directamente a la caja y ahí es donde yo me agarré a las piñas con ellos y con uno con el que fue a la caja y bueno, ahí me pegaron, me golpearon."

"Me golpearon con la pistola, uno de ellos, porque no hay lugar para que me peguen todos", precisó.

Al ser consultado sobre lo robado, mencionó: "Dinero, diez mil pesos y un sueldo de una empleada. Algunas joyas también fueron sustraídas."

Sobre su estado actual, reveló: Me voy al sanatorio porque me tienen que hacer unos puntos en la cabeza. Viví algo similar antes, seguramente se habían planificado el ataque previamente. Una joyería seguramente es vulnerable". Además, contó que una señora presente allí se desmayó.

Otro testimonio

"La gente corría, se metía en las galerías, se encerraban con llaves. Decían que había un robo, se escuchó un ruido muy fuerte, se pensaba que era un tiro", manifestó una testigo al móvil de Cadena 3 Rosario.

Los delincuentes, descritos como cuatro hombres vestidos con prendas similares a uniformes policiales, perpetraron el robo de manera rápida y violenta, sustrayendo mercadería valiosa antes de darse a la fuga en un automóvil Corola Gris. La situación dejó como saldo a un comerciante gravemente golpeado, junto a otros heridos que recibieron atención médica en el lugar.

"Hasta que yo me fui, que me crucé a la otra, todavía no había llegado nadie. Mínimamente la ambulancia para atender al hombre…", lamentó la testigo. Luego se hizo presente el vehículo sanitario de urgencias.

Informe de Agostina Meneghetti.