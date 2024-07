Debate por nocturnidad en Rosario: "Hay que fomentar el entretenimiento"

El proyecto de modificación de la nocturnidad en Rosario podría ser aprobado este jueves en el Concejo de Rosario. A rasgos generales, el plan brindará nuevos horarios de cierre para los establecimientos de hasta 300 metros cuadrados y los superiores, así como la eliminación de los rubros.

El oficialismo permanece en diálogo con los distintos bloques y sectores sociales involucrados en la discusión de cambios a implementar en los espacios públicos, según informó Fabrizio Fiatti, en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario. Estos sectores no solo participan en la discusión, sino que también serán parte de la implementación y aplicación de las modificaciones.

"Tomamos un criterio de espacios que tienen más o menos de 300 metros, o más o menos de 500 personas como asistentes", atendió el edil. Según este criterio, consideró que los horarios más adecuados para el cierre son las 4:30 AM para los espacios más pequeños y las 6 AM para los más grandes.

Además, el concejal de CREO adelantó que se están llevando a cabo conversaciones para ajustar cómo generar licencias basadas en el sistema propuesto. Estas podrían tener penalidades si se observara una reiterancia de infracciones al código de convivencia. "Era uno de los aspectos también que nos reclamaban mucho los vecinos y surgió en la audiencia", agregó el representante oficial.

La propuesta del oficialismo generó controversia, ya que desde la oposición hay quienes sostienen que se está diseñando un "trajecito a medida" para ciertos intereses particulares. En ese marco, los espacios culturales solicitaron ser parte de la discusión.

La propuesta también incluye una consulta a los vecinos acerca del cambio. Sin embargo, hay preocupaciones sobre cómo se llevará a cabo este proceso y cuánto influirá en las decisiones finales. Lisandro Cavatorta, concejal por el peronismo y presidente de la Comisión de Control, dijo en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, que existen incompatibilidades inherentes entre aquellos que buscan divertirse en estos espacios nocturnos y aquellos que buscan descansar. Por eso, sugirió la creación de "zonas promovidas", áreas específicas donde se concentren bares y boliches lejos del área residencial para evitar conflictos con los vecinos.

En la misma línea, el edil planteó que el Estado debería asumir un papel “más activo” en el control del espacio público para garantizar tanto el disfrute seguro del entretenimiento nocturno como el descanso de los vecinos. Sin embargo, reconoció que la implementación de estas “zonas promovidas” podría enfrentar desafíos significativos y que se necesitarían medidas de control efectivas en el ínterin.

“Creemos que hay que fomentar la industria del entretenimiento en Rosario porque es generada por la noche. Ahora, me parece que lo que es falso acá es poner primero el caballo y después el carro. El transporte público de calidad, la situación económica. Si no hay un mango en el bolsillo. Hay varios mitos con respecto a la noche y la gente tiene menos plata también. Hemos perdido la noche y a lo mejor el transporte público. No encuentro un taxi nunca y prefiero ir a la esquina de mi casa que esperar un taxi a las seis de la mañana”, concluyó.