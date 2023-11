Pullaro volvió a cruzar al MPA tras el comunicado de los Fiscales

El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, apuntó contra el MPA por el comunicado que lanzaron en las últimas horas. En la jornada de ayer el ex ministro de Seguridad los había criticado por la respuesta ante el crimen del policía Leoncio Bermúdez.

“Resulta importante señalar que los feriados dispuestos para la actividad judicial en el día de la fecha y el día de mañana no afectaron el servicio de justicia que debe brindar el MPA frente a cuestiones de suma urgencia y gravedad como lo es este caso”, habían planteado en su misiva.

En la mañana de hoy Pullaro recogió el guante a lo expuesto y remarcó: “No se entiende o no se quiere entender. Nunca dije que no se prestó el servicio de Justicia, sino que ante un homicidio aberrante, de enorme conmoción social, los poderes institucionales prefirieron no constituir un comité de emergencia para actuar con todo el peso del Estado, y solo había un fiscal en el edificio”.

“Los rosarinos esperan otra actitud de sus funcionarios públicos, un mensaje de mayor compromiso. Debo decir que en otras épocas la reacción frente a estos delitos era diferente”, concluyó.

María Eugenia Iribarren, fiscal regional de Rosario, se había referido al tema en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y donde había planteado que “no busca confrontar” con Pullaro. Sin embargo, señaló: "No sé de dónde sacaron eso. No hubo un solo fiscal trabajando, hubo inclusive audiencias. Hay una fiscal en el caso, pero trabajamos muchos sobre el tema”.