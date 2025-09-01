Puccini resaltó el rol del Estado en la segunda edición del Business Forum

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, se sumó al Estudio Federal de Cadena 3 en el marco de la segunda edición del Santa Fe Business Forum, que se desarrolla esta semana en el centro de convenciones La Fluvial de Rosario. El funcionario destacó el rol del Estado como facilitador para que pymes y emprendedores de la provincia puedan vincularse con compradores de todo el mundo.

Puccini remarcó que el foro duplicó la convocatoria en comparación con 2024. “El año pasado asistieron 200 compradores internacionales; este año se anotaron casi 600. Eso refleja el interés que genera la producción santafesina”, explicó. Según detalló, las rondas de negocios abarcan ocho rubros principales, con un fuerte peso del sector alimenticio, pero también con espacio para la biotecnología, la metalmecánica, la genética y el turismo.

El ministro subrayó que la iniciativa permite a las empresas locales presentar directamente sus productos y conocer las condiciones de los mercados externos. “Quizás ninguna pyme podría afrontar un viaje para ofrecer lo que produce. Aquí lo puede mostrar en persona, invitar a un comprador a su planta y generar un vínculo directo”, sostuvo.

Además, mencionó que durante los últimos seis meses se capacitó a casi 300 firmas en el programa In Company, con el objetivo de que llegaran al encuentro mejor preparadas. “La articulación público-privada funciona cuando el Estado pone el escenario y facilita el acceso al mundo”, señaló.

El Business Forum se extenderá hasta el viernes con rondas de negocios, visitas de compradores a distintas plantas productivas de la provincia y actividades culturales y gastronómicas. Puccini confirmó que en 2026 se realizará una tercera edición del evento en Rosario.

Entrevista realizada por Claudio Giglioni