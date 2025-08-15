Operativo antidrogas en Rosario y Granadero Baigorria: 12 detenidos con armas

Un operativo realizado en Rosario y Granadero Baigorria derivó en la detención de 12 personas y el secuestro de armas, drogas, municiones, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a una investigación por delitos como microtráfico, amenazas y balaceras.

Las intervenciones incluyeron 18 allanamientos en distintos puntos de ambas ciudades. Durante los procedimientos se incautaron un pistolón, 16 cartuchos calibre 32, marihuana fraccionada, una motocicleta, documentación y 37 teléfonos móviles.

Los lugares allanados corresponden a los barrios Casiano Casas, Las Pumitas, Zona Cero y Remanso Valerio.

Entre las personas detenidas se encuentran Marcelo Gastón B., alias “Pollo”, Gisela Noemí R., Andrea Soledad A., Alejandro Rodrigo U., Brenda Sofía M., Mailén Luz I., Sofía Nerea O., Abril Loreley R., Ramón Ignacio N., Nanci María del Carmen M., Sergio Rubén R. y María Soledad R.

Uno de los puntos destacados fue el hallazgo de drogas en una vivienda de la calle Rauch al 1300, donde un perro adiestrado, llamado Bono, señaló un botín infantil que contenía un trozo compacto de picadura vegetal.

Tras las pruebas, se confirmó que se trataba de marihuana, con un peso de 18,9 gramos. Otros perros detectores también intervinieron en la jornada, colaborando en la búsqueda de estupefacientes en distintas locaciones.

Los detenidos fueron trasladados para su identificación y quedaron a disposición de la Justicia. La causa continúa bajo investigación, con base en tareas de inteligencia y análisis criminal que permitieron identificar los domicilios relacionados con la actividad delictiva.

Los procedimientos de la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fese se llevaron a cabo en Labardén al 5500, calles 1379 al 3800, Rauch al 1500 y 1300, Barón Estrada al 600, Pavlov al 900, Presidente Quintana al 2600, French al 6400, Polledo al 3500, Ciudadela al 2900, Casiano Casas al 1300, Cavia al 1300 y 1350, Calvo y Washington, Calvo y Gallardo (todos en Rosario), y en Remanso Valerio y avenida Los Plátanos (Granadero Baigorria).