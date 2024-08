Nueva fuga en la Comisaría 5ª: el miedo de los vecinos y las críticas de Pullaro

Este jueves, pasadas las 23, se fugaron seis presos de la Comisaría 5ª de Italia al 2100. Tres de los evadidos fueron recapturados por la Policía, pero quedan tres prófugos. Es la cuarta fuga en la misma seccional en lo que va del año.

Los agentes detectaron lo sucedido a raíz de un llamado de una vecina, que alertó que vio a tres hombres salir de un estacionamiento lindero a la comisaría.

Las imágenes de los prófugos de la Comisaría 5ta



?? Tres evadidos son intensamente buscados luego de escaparse por la madrugada de Italia al 2100. https://t.co/tuhmlZYk7g pic.twitter.com/H1AUnE6645 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) August 16, 2024

Poco tiempo después del escape, la Policía recapturó en boulevard Seguí y las vías a Lucas Daniel Flores, en 27 de Febrero y Gutenberg a Cristian Eduardo Flores y en Virasoro al 3800 a Airton Fabián Pereyra.

Los tres prófugos que son intensamente buscados son David Medina, Cristian Antonio y Gustavo Garay.

Repercusiones

Un vecino de la comisaría habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y manifestó: “Estamos cansados de que pase esto, siempre saltan para el mismo lado y de noche. A las 10, 11 de la noche cantan. Hacen ruido y deben aprovechar para escaparse. Uno anda con miedo”.

Por otro lado, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo: “Hace tiempo, en la tercera y la segunda fuga, lo dijimos: en 2019 no teníamos presos en comisarías. En 40 años hubo 4300 celdas. En cuatro años tenemos procesos licitatorios para construir casi la misma cantidad”.

“Lamentablemente en el periodo pasado no se construyó infraestructura carcelaria. Eso hace que haya superpoblación en comisarías, que no están preparadas para tener detenidos. Pero no se pueden cerrar, si no dónde ponemos los presos”, cerró.