Mientras Sadop Rosario vota, Amsafé Rosario ya rechazó la oferta del Gobierno

FOTO: Amsafé Rosario votó por una medida de fuerza. Sadop aún no resolvió.

Los docentes en la provincia de Santa Fe deciden en estas horas sobre la oferta salarial presentada por el gobierno provincial en la última reunión paritaria. La incertidumbre crece ante la posibilidad de retomar medidas de fuerza la próxima semana, dependiendo de la respuesta que emitan los gremios este viernes.

En la ciudad de Rosario, Amsafé resolvió un paro por 48 horas desde este martes y adhesión a la huelga nacional del jueves 9 que impulsa la CGT. Además, pide una segunda medida de fuerza entre el 14 y 15 de mayo. Se aguarda por los resultados en las otras departamentales.

El gobierno provincial expresó que la oferta implica un aumento del 15% en relación con los salarios de diciembre, dividido en un 7,7% para abril y otro 7,7% para mayo. Sin embargo, los gremios argumentan que este aumento, visto como un 5% para cada uno de esos meses respecto a los salarios de marzo, está por debajo de la inflación.

El gobernador Maximiliano Pullaro reconoció en la apertura de sesiones de la Legislatura que los reclamos de los gremios son en su mayoría justificados, aunque subrayó la necesidad de llevar adelante la discusión teniendo en cuenta las limitaciones financieras de la provincia.

A nivel local, en Rosario, Amsafé propuso varios cursos de acción, desde paros de 48 horas en mayo hasta un plan de lucha regional con paro indeterminado o incluso un estado de asamblea permanente.

Por su parte, Sadop celebrará una reunión el viernes para decidir si acepta o rechaza la propuesta, aunque desde el gremio han adelantado que la tendencia es hacia el rechazo.

La Unión Docentes Argentinos (UDA) también calificó la oferta como insuficiente, advirtiendo que no sacaría a los docentes de la línea de pobreza, y no descartando medidas de acción directa si no se llega a un acuerdo satisfactorio en las próximas negociaciones.