Las calles del centro rosarino volvieron a lucir colmadas de consignas por el 8M

Las calles de Rosario volvieron a ser el escenario de la lucha feminista. Este sábado 8 de marzo, una multitud se congregó para marchar en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La movilización partió desde la plaza San Martín alrededor de las 18 horas y avanzó con fuerza hasta el Monumento a la Bandera, donde culminó la jornada de protesta.

Con pancartas en alto, cuerpos y rostros pintados, y la voz como principal herramienta de reclamo, las manifestantes recorrieron las calles con consignas claras y contundentes. "Vivas nos queremos", "Queremos ser libres, no valientes", "No somos histéricas, somos históricas", "Soy la voz de aquellas que no están", "Frenar las exigencias estéticas hacia las mujeres es justicia social" y "Princesas no, guerreras" fueron algunas de las frases que se destacaron en la movilización.

Para garantizar el desarrollo de la protesta, la Municipalidad de Rosario implementó un operativo de tránsito que permitió ordenar la circulación durante la jornada.

La concentración comenzó en la plaza San Martín y continuó por el microcentro hasta llegar al Parque Nacional a la Bandera. Durante el recorrido, las manifestantes avanzaron por las calles Moreno, San Lorenzo, Laprida y Córdoba, hasta llegar al escenario montado en la intersección de Belgrano y Estévez Boero.

En simultáneo, la marcha rosarina se sumó a las numerosas movilizaciones realizadas en distintos puntos del país con motivo del 8M.

La convocatoria, de carácter "antifascista, antirracista, antipatriarcal y anticapitalista", expresó un fuerte repudio a las políticas implementadas por el Gobierno nacional, reafirmando la lucha por los derechos de las mujeres y disidencias.